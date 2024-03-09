İGA'da uçuş stresini yenmek için terapi köpekleri görevde

İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen pilot “Terapi Köpek Projesi” ile uçuşa dair stres yaşayan yolculara, patili dostların desteğiyle huzurlu ve keyifli bir seyahat deneyimi sunuyor.

Pilot proje kapsamında, özel eğitim almış terapi köpekleri, havalimanında yolcularla etkileşime girerek, onlara, pozitif enerjileriyle destek oluyorlar. Köpekler, gün içinde özellikle uçuşların yoğun olduğu zamanlarda, dış hatlar giden yolcu alanında görev alıyorlar.

projeye dair şunları söyledi: “Dünyanın en büyük küresel aktarma merkezlerinden biri olarak havalimanımızda birçok ülkeden milyonlarca misafirimizi ağırlıyoruz. Dolayısıyla sürekli yolcu memnuniyetini merkeze alarak farklı ihtiyaç ve durumlara yönelik hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Seyahat etmek bazen stresli olabiliyor, bu nedenle havalimanımızda keyifli ve rahatlatıcı bir atmosfer sunmayı önemsiyoruz. İnsan ve hayvanların etkileşiminin kan basıncı, stres ve kaygı seviyeleri üzerindeki olumlu etkileri, birçok bilimsel araştırmayla kanıtlanmış durumda. Biz de bu araştırmalar ışığinda hareket ederek, terapi köpekleriyle havalimanımızda keyifli ve stressiz bir seyahat deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. Bu sayede misafirlerimizin havalimanımızdan unutulmaz anılar biriktirip mutlu ayrılmalarını amaçlıyoruz.”

İlk etapta 5 köpeğin görev aldığı projenin koordinasyonu, köpeklerin eğitimi ve bakımı da dahil olmak üzere, İGA İstanbul Havalimanı Veteriner Hekimi Volkan Arslan’ın liderliğindeki ekip tarafından yürütülüyor.

Hayvan Dostu Havalimanı

Hayvan Dostu havalimanı olarak, İGA İstanbul Havalimanı’nda, seyahat eden minik dostların ihtiyaçları için Giden yolcu katı check-in adaları bölgesinde bir adet, pasaport kontrol sonrasında iki adet, gelen yolcu karşılama katında bir adet olmak üzere toplam dört adet evcil hayvan odası bulunuyor.

Evcil hayvan odalarında kedi-köpek mamaları, kum, kedi tırmalama tahtası gibi minik dostların temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler yer alıyor.