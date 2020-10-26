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İğnenin yan etkisini anlatan kadın doktora saldırdı

Hastanede kendisine yapılacak olan bir iğnenin yan etkisini anlatan kadın doktora saldıran anne kız hakkında gözaltı kararı verildi. 

26 Ekim 2020 Pazartesi 08:18
İğnenin yan etkisini anlatan kadın doktora saldırdı

İğnenin yan etkisini anlatan kadın doktora saldırdı

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırı giderek artıyor. Pandemi döneminde bile sağlık çalışanlarına saldırmaktan çekinmeyen iki kişi polis tarafından gözaltına alandı. Akıllara durgunluk veren saldırı haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Rahatsızlanarak Hastaneye giden bir kişi, yaptırmak istediği iğnenin yan etkilerini söyleyen doktoru darbedip, odasını dağıttı. Doktorun şikayeti üzerinde şüpheli ve annesi gözaltına alındı.


Olay, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'nın acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre S.K, rahatsızlanarak gittiği hastanede doktor Merve Albayrak'a iğne yaptırmak istediğini söyledi.

Albayrak, iğneyi yapabileceklerini ancak ciddi yan etkileri olduğunu belirterek genç kızı uzman doktora yönlendirdi.

Bu sırada anne M.K. (42), yan etkilerinden dolayı kızının iğneyi yaptırmaktan vazgeçebileceğini söyleyerek, tepki gösterdi.

S.K. de doktor Merve Albayrak'a saldırıp, darbetti. Genç kız daha sonra doktorun odasını dağıtıp, yere yattı, sinir krizi geçirdi.

DOKTOR ŞİKAYETÇİ OLDU

Acil serviste görev yapan diğer doktor, sesleri duyup Albayrak'ın yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri S.K. ve M.K'yi gözaltına alarak karakola götürdü.

Doktor Merve Albayrak ise aldığı darp raporu ile karakola giderek şikayetçi oldu.

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