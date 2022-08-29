İlkay Akkaya, Ceyhan Konseri'ne yasaklama geldi

Sanatçıların konserlerine peş peşe yasak koyan AKP'li kaymakamlar serisine Adana Ceyhan'da dahil oldu. İlkay Akkaya'nın ilçede vermeye hazırlandığı konser kaymakamlık kararıyla iptal edildi!

Son aylarda peş peşe gelen festival ve konser iptallerine bir yenisi daha eklendi. Ceyhan Kaymakamlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser vermesi planlanan İlkay Akkaya'nın konserini yasakladı.

Ceyhan Belediyesi'nin desteğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda sanatçı İlkay Akkaya konser verecekti. İlkay Akkaya'nın konseri Ceyhan Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.

Konuya ilişkin Ceyhan Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemizin 22.08.2022 tarihinde Ceyhan Kaymakamlığı’ndan resmi izin alarak hazırlığına başladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı konserimiz son dakika gelişmesiyle yine Ceyhan Kaymakamlığı tarafından bildirilen resmi yazıyla iptal edilmiştir.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sanatçı İlkay Akkaya’nın Ceyhanlı hemşerilerimizle buluşacağı konser programı ne yazık ki Ceyhan Kaymakamlığı tarafından genel güvenlik, kamu düzeni, emniyet ve asayiş gerekçe gösterilerek yasaklanmıştır. İnisiyatifimiz dışında gelişen iptal nedeniyle sanatçı İlkay Akkaya ve tüm Ceyhanlı hemşerilerimizden özür dileriz."

İlkay Akkaya'nın konser vererek kamu güvenliğini nasıl tehlikeye düşüreceği ise merak konusu oldu

Gericilerin hedef göstermesinin ardından en son Milyonfest yasaklanmıştı.

