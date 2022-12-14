

İmamoğlu'na 'Ahmak' cezası | 2 yıl 7 ay hapis





Yerel seçimlerin ardından Türkiye'ye boş yere geren siyasetçilerin ürettiği kargaşa ve kaos yargı koridorlarından yeni tartışmalar üretiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'Ahmak' diyerek seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aynı sözü geri iade etmesinin ardından başlayan yargılama sürecinde mahkeme en üst sınırdan ceza verdi. Bakan Soylu'ya ise dokunulmazlığı yüzünden dava bile açılamıyor.

Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim ki, bu ülkede artık darbeci de Saraydır, yasakçı da Saraydır!

Öyle de muamele göreceklerdir. pic.twitter.com/DAlO2cgPpt — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 14, 2022

Bugün unutulmayacak… Kırılma! #saraçhane.. hukuksuz kararın yansımaları.. halk akın ediyor Saraçhane’ye… pic.twitter.com/6K8SY4hkie — Tuluhan Tekelioğlu (@Tuluhantekeli) December 14, 2022

İmamoğlu'nun Soylu'ya verdiği yanıt Yargıya hakaret davasına dönüşmüştü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‘hapis’ ve ‘siyasi yasak’ talebiyle yargılandığı dava bugün görüldü. Mahkeme az önce kararını açıkladı.

İmamoğlu'nun 'kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan üst sınırdan, yani 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve TCK'nin 53. maddesine göre de siyasi yasak geldi.

Avukat Kemal Polat, "Hükmün açıklanmasının geri bırakılması bu davaya kadar bize hiç sorulmadı. Umarım bu 2 yıl 2 ay ceza vermek gibi bir şey değildir. Savunmamı burada bitiriyorum. Bu tavrım protesto olarak kayıtlara geçmesini istiyorum.

Avukat Gökhan Günaydın, "Yargıçlar kararlarıtla konulur siz bizim mütalaaların hepsine davayı uzatmaya yönelik dediniz. Bu duruşmanın dördüncü celsesinde mütalaa verildi. İddianamenin aynısı. Tanıklar getirdik. Sözlerin kime söylendiğini açıkca söylediler. Böylesine kritik bir davada savunmanın hazır değiliz demesine rağmen 3 saatlik süre tanınmasını kabul etmiyoruz. Türk yargı sistemine güveniyoruz diyerek son kararın çıkması için buradayız. Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu'ya cevap vermiş, eleştirmiş buna yönelik değerlendirmede bulunmuştur. Sözleri YSK üyelerine yönelik değildir. Seçim gecesi yaşananlara yanlız Türkiye değil tüm dünya şait olmuştur. Seçilmiş başkan Ekrem İmamoğlu'na ahmak diyen Süleyman Soylu hakkında dava açılmış mıdır? Cevap veriyoruz. Hayır. Resen bir dava açılmışmıdır? Hayır. Cumhuriyet savcılarının görevidir. YSK üyelerinin bu konuda herhangi bir şikayet ve davaya katılma talepleri olmamıştır.

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