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İntihar ettiren mobbing | O müdür görevinden alındın

Muğla'da İl Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş'ı ölüme sürükleyen mobbing ardından yürütülen soruşturmada, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre görevinden alındı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 08:32
İntihar ettiren mobbing | O müdür görevinden alındın

İntihar ettiren mobbing | O müdür görevinden alındın

Muğla'yı karıştıran intihar olayının ardından bakanlık harekete geçti. Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş'a mobbing uygulayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, görevinden alındı. Töre'nin yerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş, 8 Eylülde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’nin, Baş’tan enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmasını istediği, bu isteği yerine getirmediğinde de ‘istifa et’ baskısına maruz kaldığı ve bu yüzden kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından söz konusu sınava ilişkin inceleme başlatılırken, Töre hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermek gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Muğla Valiliği, MEB Maarif Müfettişleri tarafından düzenlenen ön inceleme raporunun ardından Töre ile birlikte Başa baskı uyguladığı belirtilen Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan hakkında da soruşturma izni verildi.

YERİNE EMRE ÇAY ATANDI

Bu nedenle görevden alınan Töre’nin yerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı.
 

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