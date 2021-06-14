İntihar ettiren mobbing | O müdür görevinden alındın
Muğla'yı karıştıran intihar olayının ardından bakanlık harekete geçti. Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş'a mobbing uygulayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, görevinden alındı. Töre'nin yerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı.
Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş, 8 Eylülde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından söz konusu sınava ilişkin inceleme başlatılırken, Töre hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermek gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
Muğla Valiliği, MEB Maarif Müfettişleri tarafından düzenlenen ön inceleme raporunun ardından Töre ile birlikte Başa baskı uyguladığı belirtilen Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan hakkında da soruşturma izni verildi.
YERİNE EMRE ÇAY ATANDI
Bu nedenle görevden alınan Töre’nin yerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı.