Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
101076
ALTIN
274.546
DOLAR
5.6863
STERLİN
7.0865
EURO
6.2834

Irak'ın kuzeyinde 4 ayda 417 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye Irak sınır hattında Irak'ın iç kesimlerinde devam eden operasyonlarda 417 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Irak'ın kuzeyinde 4 ayda 417 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Türkiye Irak sınır hattında Irak'ın iç kesimlerinde devam eden operasyonlarda 417 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:18
Irak'ın kuzeyinde 4 ayda 417 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 4 ayda 417 terörist etkisiz hale getirildi



PKK'lı teröristlere yönelik Irak'ın Kuzey kesimlerinde devam eden Pençe Harekatı yeni bir safhaya geçti. Bölgeye yeni komando birlikleri sevk edilirken, 60 KM derinlikte, terör örgütünün kış üslenmesinin yapıldığı vadiler tamamen kontrol altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı: Son 4 ay içinde 111'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, örgütün Irak'ın Kuzey kesimlerinde oluşturduğu çok sayıda barınak, cephanelik ve sığınağın da imha edildiği bilgisine yer verildi. 
Güvenlik kaynakları, 460 kilometrelik sınır hattı boyunca Irak'ın iç kesimlerinde yer yer 60 KM derinlikte kalıcı üslerin kurulmasına başlandı. Örgütün Kandil dahil güvenli bulduğu tüm alanlar ağır baskı altına alındı. 

Pençe 3 harekatından acı haber 3 askerimiz şehit
Pençe 3 harekatından acı haber 3 askerimiz şehit
Kuzey Irak'da 3. Pençe harekatı başladı
Kuzey Irak'da 3. Pençe harekatı başladı
TSK, Irak'ta Pençe 2 harekatını başlattı
TSK, Irak'ta Pençe 2 harekatını başlattı
Pençe harekatı 4'ncü günde, 22 terörist öldürüldü
Pençe harekatı 4'ncü günde, 22 terörist öldürüldü
Pençe Harekatı şehidi Uzman Çavuş Taşhan toprağa verildi
Pençe Harekatı şehidi Uzman Çavuş Taşhan toprağa verildi
Pençe Harekâtı’nda 19 PKK’lı terörist öldürüldü
Pençe Harekâtı’nda 19 PKK’lı terörist öldürüldü
Pençe operasyonu şehitleri bugün uğurlanıyor
Pençe operasyonu şehitleri bugün uğurlanıyor
Anahtar Kelimeler:
Pençe HarekatıKuzey IrakOperasyonKomando Birlikleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DEAŞ, Konya'da katliam peşinde
DEAŞ, Konya'da katliam peşinde
Yuşa Tepesi'nde orman yangını, kundakçılar karanlığı seviyor
Yuşa Tepesi'nde orman yangını, kundakçılar karanlığı seviyor
Gazeteci Kemal Öztürk de kendi kanalını açtı
Gazeteci Kemal Öztürk de kendi kanalını açtı
Ayşe Karaman cinayeti | Kanında 7 farklı ilaç bulundu
Ayşe Karaman cinayeti | Kanında 7 farklı ilaç bulundu
Kulp'ta PKK katliamı, HDP'li belediye başkanı da tutuklandı
Kulp'ta PKK katliamı, HDP'li belediye başkanı da tutuklandı
Nuh'un Gemisi için heyelan tehdidi 
Nuh'un Gemisi için heyelan tehdidi 
E.Ü. kampüsünde feci kaza, genç kaz can verdi
E.Ü. kampüsünde feci kaza, genç kaz can verdi
Türkiye S-400 füzelerini ne zaman aktif edecek?
Türkiye S-400 füzelerini ne zaman aktif edecek?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort