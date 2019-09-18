Irak'ın kuzeyinde 4 ayda 417 terörist etkisiz hale getirildi





PKK'lı teröristlere yönelik Irak'ın Kuzey kesimlerinde devam eden Pençe Harekatı yeni bir safhaya geçti. Bölgeye yeni komando birlikleri sevk edilirken, 60 KM derinlikte, terör örgütünün kış üslenmesinin yapıldığı vadiler tamamen kontrol altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı: Son 4 ay içinde 111'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, örgütün Irak'ın Kuzey kesimlerinde oluşturduğu çok sayıda barınak, cephanelik ve sığınağın da imha edildiği bilgisine yer verildi.

Güvenlik kaynakları, 460 kilometrelik sınır hattı boyunca Irak'ın iç kesimlerinde yer yer 60 KM derinlikte kalıcı üslerin kurulmasına başlandı. Örgütün Kandil dahil güvenli bulduğu tüm alanlar ağır baskı altına alındı.