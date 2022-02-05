Isparta'da donuyoruz çığlığı | Elktrikler kesik, doğalgaz yok



Isparta kara kış koşullarını 48 saati aşkın süredir elektrik ve doğalgaz yokluğunda geçiriyor. Belediye ve valiliği suçlayan yurttaşlar bazı köylerde 4 gündür elektriklerin kesik olduğunu söyledi.Isparta’da 3 Şubat'ta başlayan 2 günden fazladır etkili olan yoğun kar yağışı, birçok mahallede elektrik kesintilerine neden oldu. Yurttaşlar, hayatı durma noktasına getiren kesinti karşısında isyan etti. Isınma ve iletişim sorunu Ispartalılara zor anlar yaşatıyor. Birçok siyasetçi de duruma çok sert tepki gösterdi.



Isparta'da yoğun kar yağışının ardından yaklaşık 50 saatten fazla süren elektrik kesintisi, hayatı durma noktasına getirdi.

Cumhuriyet'e ulaşan bir yurttaş, "Isparta Merkez'e 5 kilometre yakında bir köydeyiz. Elektrik geldi deniliyor, bu bilgi yalan. 5 tane elektrik direği devrilmiş durumda" diyerek duruma tepki gösterdi.

Çok sayıda vatandaş da AKP'li Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e tepki gösterdi.

Üniversite öğrencisi Bekir Erginli “Benim kaldığım mahallede 50 saati aşkındır elektrik yok. Su kesintileri var. Artık insanlar sokaktaki karı evlerine götürerek su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor” dedi. Muhammet Yıldırım ise, 883 TL'lik doğalgaz faturasını göstererek, “Benim 3 gündür elektriğim doğal gazım yok, bir de fatura gelmiş. Sizde hiç mi utanma, ahlak, ar yok” tepkisini gösterdi.

"İNSANLARIMIZ UMARIM BU FELAKETİ UNUTMAZ"

Ispartalılar, yaklaşık 48 saat süren elektrik kesintisine tepki gösterdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Oğulcan Sağlam şunları söyledi:

Isparta Belediyesi eksik kaldı. Daha önce herhalde öngörülemeyen sebeplerden dolayı. Çöpçülere falan kar küretmeye çalıştılar. Bununla ilgili bir kriz masası kurmak lazımdı ama çok geç kuruldu. Isparta Belediyesi sınıfta kaldı. Hak verilebilecek noktalar var mı, var. Isparta tarihinde çok görülmemiş derecede bir kar yağdı. Ama sonuç olarak da aldıkları vergilerin hakkını vermeleri lazımdı. İnşallah bir dahaki yağışta daha hazırlıklı olurlar, insanları bu kadar mağdur etmezler. İnsanlarımız da umarım bu felaketi unutmaz. Belediyenin yetersizliğini unutmaz. Belediye umarım bu yetersizlikten ders çıkarır. Elektrik dağıtım şirketi de çok yetersiz kalıyor. Bakım onarımda da çok yetersiz kalıyorlar, aradığımızda da açmıyorlar. Tabi bu biraz belediyenin değil de özel şirketin suçu. Bu durumda gerek yaptırım uygulanır gerekse mağdur olan insanların hakları geri verilir mi bilemem. Burada insanlara da sorumluluk düşüyor. İnsanların da haklarını savunması gerekir. Şikayette bulunmadı geliyor, birazcık özel sektör ile alakalı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Gülçin Canbaz ise “Isparta’ya geldiğimiz günden beri mağduruz. Bizi bütünlemeler için buraya getirdiler. Hatta sınavlara girmek için okula gittik. Sınavlara 10-15 dakika kala sınavların iptal edildiğini söylediler. Ayrıca bu kadar yağış olacağı valilik tarafından herkese bildirilmişti” dedi.

"TEK BİR İŞ MAKİNASI İLE BİR MAHALLEYİ TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

isimli yurttaş ise, 883 TL'lik doğal gaz faturasını göstererek, “Aklımızla dalga geçiyorlar, 3 gündür evimizde doğal gaz ve elektrik yok. Fatura gelmiş, bu nedir ya? Benim 3 gündür elektriğim doğal gazım yok, bir de fatura gelmiş. Siz de hiç mi utanma, ahlak, ar yok. Yazıklar olsun o makamlarınızda o koltuklarınızda oturmayın. Benim 3 gündür, ikisi hasta 3 çocuğum var bu evde. Bir kişi de sormadı, haliniz hatırınız nedir diye” dedi.

Üniversite öğrencisi Bekir Erginli ise “Benim yaşadığım mahallede 50 saati aşkındır elektrik yok. Su kesintileri var. Artık insanlar sokaktaki karı evlerine götürerek su ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Belediye karla mücadelede sınıfta kaldı. Belediye başkanının dünkü ‘bereket’ açıklaması tamamı ile insan aklı ile alay etmektir. Bunun bereket olarak yorumlamak Isparta halkına yapılan bir saygısızlık. İnsanlar mağdur, su yok, elektrik yok, ulaşım yok. Bugün dördüncü gün ara sokaklar anca açılmaya başlandı. Tek bir iş makinası ile bir mahalleyi temizlemeye çalışıyorlar” dedi.

Çalışmaların sürdürüldüğü bölgede açıklama yapan AKP'li Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen da, suların da kesilip kesilmeyeceğine dair açıklamalarda bulundu.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: SULARIN KESİLMEMESİ İÇİN UĞRAŞIYORUZ

Mağduriyet yaşayan çevre sakinlerinden birinin "Başkanım, sular da kesilecekmiş doğru mu?" sorusuna Başdeğirmen şu şekilde cevap verdi:

Suların kesilmemesi için uğraşıyoruz. Elektrik kesik olunca su basılan pompalarda elektrik yok. Buradaki su pompalarından jeneratörle su basıyoruz. Bütün hatlarda su olacak. Ufak tefek sorunlar oldu. İki gün sıkıntı sonrasında yıl boyu rahatlık olacak.

CHP’Lİ SALICI: BU KARA KIŞTA BATTANİYELERLE ISINMAYA ÇALIŞANLAR VAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Isparta'da yaşanan elektrik kesintisini anımsatarak, "Bu kara kışta battaniyelerin altında ısınmaya çalışıyorlar. 2022 yılında Türkiye'nin geldiği manzara maalesef bu. Biz seçimden sonra teslim aldığımız iktidarı kimsenin kafasına vurmak için değil, bize oy veren vermeyen herkesi kucaklamak için kullanacağız" dedi.

Salıcı, törende şunları söyledi:

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bir şeyleri iyi yapıyor olsaydı bugün CHP'ye katılmazdınız. Birçok şeyi bilerek isteyerek eksik ve kötü yaptı. Elektrik faturalarından canı yanmayan kaldı mı? Kirasının yarısı kadar fatura ödeyen esnaf var. Sokağa çıkan, bunu protesto eden vatandaşlarımız var. İki günden beri elektrik bile bulamayan Ispartalılar var. 48 saatten daha uzun süredir elektrik kesik. Geceleri mum ışığında oturuyordu vatandaşımız, gündüz sokağa bile çıkamıyordu. Telefonunu dahi şarj edemiyordu. Bu kara kışta battaniyelerin altında ısınmaya çalışıyorlar. 2022 yılında Türkiye'nin geldiği manzara maalesef bu. Biz bu manzarayı yaşıyorsunuz. Kutuplaştırma siyasetinin Türkiye'yi getirdiği yeri görüyorsunuz. Bu politikalara son verilsin diye, geleceğin iktidarına Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğiniz için büyük mutluluk duyuyoruz.