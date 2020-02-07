Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

İstanbul'a beklenen kar geldi gitti, Marmara için don uyarısı 

Türkiye'nin büyük bölümü akşam saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisi altında, İstanbul için kar alarmı verildi, ancak yağış uzun sürmedi.

07 Şubat 2020 Cuma 21:59
İstanbul'a beklenen kar geldi gitti, Marmara için don uyarısı 

İstanbul'a beklenen kar geldi gitti, Marmara için don uyarısı 



AKOM ve Meteoroloji'nin kar uyarısının ardından akşam saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde başlayan kar yağışı kısa sürdü. Meteoroloji verilerine göre gece yarısı soğuk hava artacak, don ve yollarda buzlanma uyarısı var. Sürücüler aman dikkat. Son meteorolojik verilere göre, İstanbul’da saat 15:30’dan sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden şiddetini arttırması, beraberinde hafif kar yağışı geçişlerinin yaşanması, yağışın akşam 19:00’dan itibaren kuvvetlenmesi bekleniyor.


İstanbul’da bugün saat 15:30’dan sonra rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile Karadeniz üzerinden soğuk ve nemli havanın bölgemize taşınması, beraberinde il genelinde aralıklarla hafif kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.


Kar yağışının akşam saatlerinden (19:00) itibaren aralıklarla kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıkların 0°C ve altında gerilemesi ile buzlanma ve don olaylarının da yaşanabileceği tahmin ediliyor.


Özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında Pazar sabah saatlerine kadar dondurucu soğuk ve kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Yağış nedeniyle nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5’in altında kalan (Güney) ilçelerde 2-5cm, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 3-7cm, TEM’in kuzeyinde 5-12cm aralığında kar örtüsünün oluşacağı tahmin ediliyor.

İBB AKOM, kar yağışı esnasında ve sonrasında yollarda oluşması muhtemel buzlanmalara karşı vatandaşları uyarıyor.


İBB, 1.373 araç-iş makinası ve 6 bin 882 personel ile kış şartlarıyla mücadele etmeye hazır. İstanbul’da 232 bin ton tuz ve 1.200 ton solüsyon depolarda hazır bekletiliyor. İBB kar ve kış çalışmaları ekipleri, dünden itibaren şehrin bütün meydan ve ana caddelerine konuşlanarak, olası kar yağışı ve buzlanmalara müdahale etmek için bekliyor. Sokakta yaşayan vatandaşlar da İBB tesislerinde misafir edilmeye başlandı.


Vatandaşların Pazar ve Pazartesi günleri oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı dikkatli olması gerekiyor. Yetkililer, mümkün mertebe toplu taşımanın kullanılması; muhtemel su baskını, göllenme, sel, taşkın, ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.


 

İstanbul'a önümüzdeki hafta kar uyarısı
İstanbul'a önümüzdeki hafta kar uyarısı
İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor.    
İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor.    
Bugün hava nasıl olacak? Akdeniz ve Ege için uyarı
Bugün hava nasıl olacak? Akdeniz ve Ege için uyarı
Bugün hava nasıl olacak? Yüksek kesimler kar ve yağmura teslim!
Bugün hava nasıl olacak? Yüksek kesimler kar ve yağmura teslim!
Bugün hava nasıl olacak? Sahillerde yağmur, yükseklerde kar var
Bugün hava nasıl olacak? Sahillerde yağmur, yükseklerde kar var
Bugün hava nasıl olacak? | Buz ve don olayına dikkat
Bugün hava nasıl olacak? | Buz ve don olayına dikkat
Yağmur sele döndü, araçta bulunanlar mahsur kaldı
Yağmur sele döndü, araçta bulunanlar mahsur kaldı
Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden kar ve don uyarısı
Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden kar ve don uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuMeteorolojiİstanbulİBBAKOM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün hava nasıl olacak? Türkiye soğuk ve karlı havanın etkisinde 
Bugün hava nasıl olacak? Türkiye soğuk ve karlı havanın etkisinde 
Marmara Adası 35 gün sonra elektriğe kavuştu
Marmara Adası 35 gün sonra elektriğe kavuştu
Orman yangınlarıyla roketli mücadele 
Orman yangınlarıyla roketli mücadele 
Van'da çığ faciası | Acılar peş peşe geldi
Van'da çığ faciası | Acılar peş peşe geldi
Uçak kazasında ölü sayısı 3'e çıktı, 6 yaralı yoğun bakımda
Uçak kazasında ölü sayısı 3'e çıktı, 6 yaralı yoğun bakımda
İmamoğlu uçak kazasında yaralananları ziyaret etti
İmamoğlu uçak kazasında yaralananları ziyaret etti
Sabiha Gökçen'de faciadan dönüldü, uçak üç parçaya bölündü, 1 ölü var
Sabiha Gökçen'de faciadan dönüldü, uçak üç parçaya bölündü, 1 ölü var
İstanbul'da metrobüs seferleri kış ayında artırıldı
İstanbul'da metrobüs seferleri kış ayında artırıldı
Van'da ikinci çığ faciası | 11 şehidimiz var | Ölü sayısı 38'e yükseldi
Van'da ikinci çığ faciası | 11 şehidimiz var | Ölü sayısı 38'e yükseldi
Van'daki çığ felaketi | 5 kişi can verdi, 2 kayıp aranıyor
Van'daki çığ felaketi | 5 kişi can verdi, 2 kayıp aranıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim