İstanbul da deprem oldu | 5.8'lik depremin ardından okullar tatil

İstanbul da deprem oldu | İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem oldu, İstanbul saat 14.00'de şiddetli bir depremle sallandı. Depremin Şiddetini Kandilli Rasathanesi 5.7 olarak duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı. İstanbul'da bazı evlerde çatlaklar oluşurken, Avcılar'da bir camii minaresinin devrildiği bildirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendilerine bir yıkım, yaralanma ve can kaybı haberinin gelmediğini duyurdu.

Milli Eğitim İl müdürlüğü depremden sonra yapılan toplantının ardından İstanbul'da ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.

Gaziosmanpaşa'da bir camii minaresi deprem sırasında ikinci şerefenin üstünden kırılarak devrildi.

AFAD'a göre 5.8 şiddetindeki deprem, Marmara denizi çevresinde İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve tüm ilçelerinde yoğun olarak hissedildi.

Depremin merkez üssü Silivri açıklarındaki depremin şiddeti 5.7 olarak açıklandı



Şiddetli sarsıntının ardından ev, okul ve iş yerleri boşaltıldı. İstanbul'da cep telefonu iletişimi aksıyor.

Marmara Denizi'ndeki 7 KM derinliğindeki depremde Silivri ve çevresindeki tüm okullar boşaltıldı. Kocaeli'nde deprem konferansı sırasında sarsıntıya yakalanan bilim insanları salonu boşalttı.

