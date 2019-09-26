İstanbul da deprem oldu | 5.8'lik depremin ardından okullar tatil

İstanbul da deprem oldu | İstanbul'da deprem
İstanbul'da deprem oldu, İstanbul saat 14.00'de şiddetli bir depremle sallandı. Depremin Şiddetini Kandilli Rasathanesi 5.7 olarak duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.8 olarak açıkladı. İstanbul'da bazı evlerde çatlaklar oluşurken, Avcılar'da bir camii minaresinin devrildiği bildirildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendilerine bir yıkım, yaralanma ve can kaybı haberinin gelmediğini duyurdu.
Milli Eğitim İl müdürlüğü depremden sonra yapılan toplantının ardından İstanbul'da ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.
Gaziosmanpaşa'da bir camii minaresi deprem sırasında ikinci şerefenin üstünden kırılarak devrildi.
AFAD'a göre 5.8 şiddetindeki deprem, Marmara denizi çevresinde İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve tüm ilçelerinde yoğun olarak hissedildi.
Depremin merkez üssü Silivri açıklarındaki depremin şiddeti 5.7 olarak açıklandı
Şiddetli sarsıntının ardından ev, okul ve iş yerleri boşaltıldı. İstanbul'da cep telefonu iletişimi aksıyor.
Marmara Denizi'ndeki 7 KM derinliğindeki depremde Silivri ve çevresindeki tüm okullar boşaltıldı. Kocaeli'nde deprem konferansı sırasında sarsıntıya yakalanan bilim insanları salonu boşalttı.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.09.26 13:59:24 40.8832 28.2110 12.6 -.- 5.7 6.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.09.26 13:59:24)
2019.09.26 12:00:16 40.8718 28.2342 10.8 -.- 3.1 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 11:53:18 37.8132 29.6922 5.0 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.09.26 11:51:36 37.5665 29.4005 16.8 -.- 1.6 -.- KUYUCAK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2019.09.26 11:27:07 40.8822 28.2002 15.1 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 11:25:10 39.9900 26.1540 12.2 -.- 1.9 -.- YENIKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2019.09.26 11:16:13 39.4917 25.8467 4.6 -.- 2.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.26 10:52:46 40.8837 28.2177 7.2 -.- 2.5 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.26 10:50:11 35.8238 28.2142 5.0 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel
2019.09.26 10:42:31 39.4375 26.0482 5.1 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.09.26 10:32:06 40.8755 28.2232 8.7 -.- 3.7 3.7 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE01 (2019.09.26 10:32:06)
2019.09.26 09:13:13 39.2598 27.7113 0.0 -.- 1.6 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2019.09.26 09:03:54 35.5597 32.3203 25.4 -.- 3.3 3.0 AKDENIZ İlksel
2019.09.26 08:45:00 38.3472 27.2497 1.9 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2019.09.26 08:34:24 40.9637 28.1833 17.1 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.26 07:44:39 39.0185 26.7252 8.2 -.- 1.9 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel