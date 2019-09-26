İstanbul'da deprem, telefonlar çöktü, ya toplanma alanları, acil afet yolları?
Silivri açıklarında saat 14.00'te meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Türkiye acı gerçekle yüzleşti. Yıllardır GSM operatörlerinin dev bütçeli reklamlarla müşterilerine duyurduğu acil durumlarda kesintisiz iletişim sözünün koca bir yalan olduğu ortaya çıktı. İstanbul'da AVM'lere peşkeş çekilen toplanma merkezleri yüzünden vatandaşlar ana caddelerde, ara sokaklarda durumun sakinleşmesini bekledi.. Deprem felaketi için yıllar önce hazırlanan acil yolların tabelalarının çoğunun söküldüğü görüldü. Soyulan, talan edilen, hurdacılar tarafından sökülerek götürülen deprem konteynerları ise unutulup gitti.. 1999 sonrası evlerimizde hazırladığımız deprem ilk yardım çantasının yerini hatırlıyor musunuz?
GSM OPERATÖRLERİNİN YALANI ORTAYA ÇIKTI
Geliyorum diyen Büyük Deprem felaketi öncesi marka vermenin hiç bir sakıncası yok. Yıllardır müşterilerine afetler sırasında kesintisiz iletişim sözü veren Turkcell, Vodofone ve Türk Telekom sarsıntının hemen ardından adeta çöktü.
Milyonlarca liralık reklamlara konu olan felaket sonrası kesintisiz iletişim sözünü hiç bir GSM operatörünün yerine getirmediği görüldü. Deprem sonrası iletişim 1 saat sonra normale döndü. Daha büyük bir deprem felaketinde ortaya çıkacak kaosun sorumlusu kim?
Yalan reklamlarla yıllardır tüketiciyi kandıran GSM operatörleri hakkında her hangi bir işlem yapılacak mı? Bir hukuk devletinde milyonlarca insanın afet öncesi kandırılması mümkün mü?
OKUL VE HASTANELERDE RİSK VAR
Marmara Denizi'ndeki depremin ardınan gözler, sarsıntının ardından sapa sağlam ayakta kalması gereken hastanelerde riskler ortaya çıktı. Bazı hastanelerde tedavi gören vatandaşlar bançelere çıkarıldı.
Okullar tatil edildi, çünkü kamu okullarında yapılan onca güçlendirme çalışmasına rağmen risk taşıdığı belirlendi.
Bazı kamu kuruluşlarında ise depremden sonra idari izin verildi.
TOPLANMA ALANLARINA NE OLDU?
Deprem sonrası İstanbul'da yıllar önce oluşturulan devasa toplanma alanları, AK Partili yönetim döneminde AVM inşaat şirketlerine verildi. Yapılan tüm eleştirilere rağmen, kıyı bölgelerinde Bakırköy, Yeşilköy, Zeytinburnu, Yedikule sahilinde yer alan çok sayıda yeşil alan deprem toplanma alanı olmasına rağmen lüks konut şirketlerine satıldı.
Satıldı mı? Peşkeş mi çekildi? tartışmalarına girmek bile istemiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD dönüşü yaptığı açıklamada AFAD'ın İstanbul'da on binlerce toplanma alanı oluşturduğunu söyledi, ancak çoğu ya sokak arası, çoğunda toplanma kapasitesi 100'ün altında.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni toplanma alanların oluşturulacağını söylese de, 15 milyona dayanan nüfusun devasa beton binalar arasında işinin oldukça zor olduğu aşikar..
1999 Büyük Deprem Felaketi'nin ardından İstanbul'da sokak aralarına, ana yollara konulan içinde deprem ilk yardım malzemeleri ile kurtarma ekipmanlarının bulunduğu binlerce konteyner hırsızlar tarafından göz göre göre yağmalandı. Kalan konteynerlar ise hurdacı hırsızlar tarafından sürüklenerek götürüldü.
ACİL AFET ULAŞIM YOLLARI
Ya Afet Acil Ulaşım Yolları? İstanbuh'da oturanlar hafızalarını biraz zorlayınca bu yollara ait tabelaları da hatırlayacaktır. Şimdi gören var mı? Bir kaç yıl önce sessiz sedasız sökülen tabelalarla birlikte acil afet ulaşım yolları da unutuldu gitti. Oysa bir felaket anında bu yolları kullanmakla ilgili ciddi bir bilinç oluşmaya başlamıştı. Acil Afet ulaşım yollarını bazı belediyeler otopark haline getirirken, İSPARK'ın da bu yolları ücretle sattığı iddia edilmişti.
GSM operatörleri, gözünü yüksek kâr hırsı bürümüş üç kağıtçı müteahhitler, kent yağmacıları, deprem felaketi öncesi yapılması gerekenleri unutan bürokratlar, yerel yöneticiler adım adım gelen büyük deprem öncesi yaşanacak can kaybının sorumlusu değil mi?
SON DEPREMLER
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.26 15:33:11 39.4980 25.8208 8.0 -.- 3.9 3.8 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.26 15:17:09 40.8708 28.2682 7.6 -.- 3.9 3.9 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 15:14:51 39.4900 25.8333 7.8 -.- 3.6 3.5 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:45:33 40.8610 28.2448 9.5 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:42:55 40.8792 28.2773 12.9 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.26 14:42:01 39.4833 25.8212 7.0 -.- 3.0 2.8 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) REVIZE01 (2019.09.26 14:42:01) 2019.09.26 14:35:47 40.8818 28.2437 12.4 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:34:02 40.8787 28.2078 12.9 -.- 3.2 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:31:51 40.8808 28.2117 10.1 -.- 3.0 2.8 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:26:36 40.8635 28.2837 13.3 -.- 4.4 4.2 MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.26 14:22:55 40.8823 28.2447 8.3 -.- 2.4 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:21:16 40.8718 28.2265 9.1 -.- 2.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 14:19:54 40.8933 28.2725 6.8 -.- 3.2 3.2 MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.26 14:08:58 40.8710 28.2783 5.0 -.- 3.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.26 14:04:38 40.9338 28.2022 5.0 -.- 3.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.26 14:04:03 40.7978 28.2318 13.6 -.- 3.1 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.26 13:59:24 40.8823 28.2095 12.3 -.- 5.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) REVIZE02 (2019.09.26 13:59:24) 2019.09.26 12:00:16 40.8718 28.2342 10.8 -.- 3.1 3.0 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel