Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

İstanbul'da ÖHO bugün seferleri Elazığ için yapılacak   

 İstanbul’da faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü işletmecileri, ortak bir karar alarak Çarşamba günü elde edecekleri gelirin bir bölümünü Elazığ Valiliği’ne gönderme kararı aldı. 

29 Ocak 2020 Çarşamba 08:22
İstanbul'da ÖHO bugün seferleri Elazığ için yapılacak   

İstanbul'da ÖHO bugün seferleri Elazığ için yapılacak   

   İstanbul’da faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsü işletmecileri, ortak bir karar alarak Çarşamba günü elde edecekleri gelirin bir bölümünü Elazığ Valiliği’ne gönderme kararı aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Trafik Müdürlüğü denetiminde çalışan Özel Halk Otobüsleri (ÖHO), depremden etkilenen Elazığlıların yaralarını sarmalarına katkıda bulunmak için karar aldı.İstanbul’da faaliyet gösteren Özulaş AŞ, Halk Ulaşım AŞ, Öztaş AŞ, Yeni İstanbul Halk Otobüsleri AŞ ve Mavi Marmara Ulaşım AŞ’nin başkan ve yöneticileri bir araya gelerek, 29 Ocak Çarşamba günü elde edeceklerin gelirlerin bir bölümünü, depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek sağlamak için ayırmaya karar verdi.

HEDEF 200 BİN TL

   24 Ocak saat 20.55’te gerçekleşen ve Elazığ ile Malatya’yı etkileyen deprem felaketi, tüm ülkemizi derinden yaralayan kayıplara neden oldu. Depremin ardından yaraları sarmada seferberliğe geçen Türkiye, dayanışmanın ve kenetlenmenin de güzel örneklerini sundu. İstanbul’da çalışan Özel Halk Otobüsleri de bu dayanışmaya katkı sunmak için Çarşamba günü elde edilecek gelirden oluşturulacak bütçeden 200 bin TL’yi ayırmayı hedefliyor. Toplanan paralar Elazığ Valiliği’ne gönderilecek. Depremzedeler için konteyner kent kurulmasına katkı sağlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Özel Halk Otobüsü IşletmecileriElazığDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 Hac fiyatları kişi başına konaklama ücreti açıklandı
2020 Hac fiyatları kişi başına konaklama ücreti açıklandı
Sarıkamış'ta korkutan deprem | Karakurt 3.5 ile sallandı
Sarıkamış'ta korkutan deprem | Karakurt 3.5 ile sallandı
Akhisar'da deprem, Ege Bölgesi 4.5 ile sallandı 
Akhisar'da deprem, Ege Bölgesi 4.5 ile sallandı 
Marmaris'te deprem, Ege 5.5 ile sallandı
Marmaris'te deprem, Ege 5.5 ile sallandı
Hukuki boşanmaya sebep olan konular
Hukuki boşanmaya sebep olan konular
Kızılay tüm gücüyle yaraları sarıyor
Kızılay tüm gücüyle yaraları sarıyor
Özel Halk Otobüsleri seferlerini Elazığ için yapacak
Özel Halk Otobüsleri seferlerini Elazığ için yapacak
İBB deprem bütçesini iki buçuk kat artırdı
İBB deprem bütçesini iki buçuk kat artırdı
Fatih Erbakan deprem bölgesi Elazığ'da | Şimdi yaraları sarma zamanı
Fatih Erbakan deprem bölgesi Elazığ'da | Şimdi yaraları sarma zamanı
İstanbul'da şehir hatları 24 saat yolcu taşıyacak
İstanbul'da şehir hatları 24 saat yolcu taşıyacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim