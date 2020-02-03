

İstanbul'da seçimden önce duran 3 metro inşaatı yeniden başladı



Ekonomik kriz nedeniyle 2 yıl önce inşaatı durdurulan 3 metro inşaatı yeniden başlatıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz verdiği gibi metro yatırımlarına öncelik veriyor. Sultanbeyli ve Ataşehir metrolarının ardından yapımı duran üçüncü metro olan “Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu”nda da inşaat çalışmaları yeniden başladı. İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu ile Eminönü – Alibeyköy Tramvayı’nı bu yıl hizmete alacaklarının müjdesini verdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl aradan sona yapımına yeniden başlanan “Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı” için Pendik’teki merkez şantiyede tören düzenlendi. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra CHP Milletvekilleri Turan Aydoğan ve Gökan Zeybek, Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir, İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Pelin Alpkökin, İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, İBB Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.



“ÇOK ÜZGÜNÜZ, BAŞIMIZ SAĞOLSUN”



Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözlerine Suriye’de İdlib’de hain saldırı sonucu hayatını kaybeden Türk askerlerine rahmet dileyerek başladı. İmamoğlu, “Şehit olan 6 askerimiz için üzüntülü olduğumu ifade ediyorum. Ruhları şad olsun. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Bu üzücü olaylar hepimizin canını yakıyor. Burada bulunan-bulunmayan bütün vatandaşlarımızı derinden üzen bir süreç. Umuyorum her birimizin, ülkemizin hatta bütün dünyanın beklentisi olan barışa kavuşma konusunda sorumluluğunu tam olarak yerine getiren ülkelerle birlikte barışı hep birlikte tesis ederiz. Çok üzüntülüyüz, başımız sağ olsun” diye konuştu.



“ULAŞIMA VE METROYA ÖNCELİK VERİYORUZ”



Göreve geldiklerinde seçim sürecinde söz verdikleri gibi ulaşıma ve raylı sistem yatırımlarına öncelik verdiklerin belirten Ekrem İmamoğlu, Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı’nın İstanbul’un doğusundaki en önemli raylı sistemlerden biri olduğunu söyledi. İstanbul’daki düzensiz ulaşım planlama sistemini bir düzene kavuşturmak, finansmanını oluşturmak için büyük çaba harcadıklarını dile getiren İmamoğlu, şuunları dedi:

“Biliyorsunuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ihaleye çıkılmış; ancak yapımı 2 yıl önce duran Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli ve Ümraniye-Göztepe-Ataşehir metrolarının inşaatlarını yeniden başlattık. Bugün de Nisan 2017’de yapımına başlanan; ancak hakediş ödemelerinin yapılamaması nedeniyle Ekim 2018’de duran “Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı”nın inşaatını yeniden başlatıyoruz. Bu metro hattında, fiziki imalat şu anda, maalesef sadece binde iki. Tabiri caizse inşaata sıfırdan yeni başlayacağız diyebiliriz.”



YATIRIMIN DURMA BEDELİ 730 MİLYON LİRA



Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı’nın 2017 yılı keşif bedeli 1 milyar 613 milyon lira olduğunu, 2020 yılının güncellenmiş fiyatlarıyla ise ihale bedelinin 2 milyar 340 milyon lirayı aştığını aktaran İmamoğlu, “Demektir ki, bu hat bir önceki İBB yönetimi tarafından durdurulmasaydı, zamanında bitirilseydi bugün karşı karşıya kaldığımız 730 milyon liraya yakın fiyat farkıyla yüzleşmemiş olacaktık. İşte bu ve bunun gibi yapılan işlerde plansızlık ve tertipli olmama ya da geleceğe dönük finansman, proje kabiliyetiyle sıralamasıyla düzenlememenin bize vermiş olduğu mali bedeli sizlerle paylaşmak istedim” dedi.

Fransız Kalkınma Ajansı’ndan elde ettikleri 86 milyon avro kredi ile yatırımı başlatacaklarını ifade eden İmamoğlu, Haziran 2019’da göreve geldiklerinde İstanbul’daki 8 metro hattının inşaatını durmuş olarak bulduklarını hatırlattı. İBB Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Raylı sistemlerde çok ciddi finansman sıkıntısı ve teknik sorunlar vardı. Bu konuda çok fedakarca tüm mesaisini bu sürece harcayan yol arkadaşlarım var. Çabalarımız sadece bu 8 hatla da sınırlı kalmayacak. İstanbul’umuzun metro hattına duymuş olduğu ihtiyacı, bütün İstanbullular en az benim kadar biliyorlar. Bu anlamda örneğin; İstanbul’ un batı yakası da çok ihmal edilmiş bir bölümü. Beylikdüzü, Esenyurt çevresi bu anlamda çokça ihmal edilmiş. İstanbul’un en yoğun nüfus alan bölgelerinden biri. Zira şu anda o bölgede, sadece dört ilçenin nüfusu yani metro bekleyen nüfusu 2,5 milyon kişi. İncirli- Beylükdüzü Metro Projesi, yıllardır rafta bekliyor. Bu konuda hızlıca adım atmak istiyoruz.”



“METRO İHALESİ YAPILMIŞ PLANI YOK!”



“Mahmutbey-Esenyurt Metro Hattı’mızda ne yazık ki, durdurulmuş durumda. Biz İncirli- Beylükdüzü Metro ile Mahmutbey-Esenyurt Metro Hatlarını o bölgede birleştirmek niyetindeyiz. Nedir ilginç tespitimiz? Mahmutbey-Esenyurt Hattının ihalesi yapılmış. Hiç başlanmamış ne yazık ki. Ama daha ilginci, Mahmutbey-Esenyurt Hattının projesi yok . Projesi olmadan ihalesi yapılmış” ifadelerini kullanan İmamoğlu, geçmişte yapılan bu tür yanlışların, alelacele, apar topar, bir takım siyasi mesajlar vermek adına yapıldığının altını çizdi. İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Mahmutbey-Esenyurt Hattı gibi yüksek maliyetli bir hattımızdır. Bundan sonraki sürecin tüm teknolojik gelişimlere rağmen, 3 ila 4 yıl süreceğini düşündüğümüzde, İstanbul’un kaybettiği zamanı da, 2017’de yapılan ihalelerden bu yana kaybedilmiş ve bundan sonra da yapımıyla ilgili düzenli bir şekilde süreci organize ettiğinizde, bir hattın bitimi yaklaşık 7 ile 7 buçuk yılı bulmasına sebep olunuyor. Bütün bunlar aslında sürecin planlanmasıyla ilgili derin yanlışlar.”



MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY, BİRKAÇ AY SONRA



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, teknolojinin ilerlemesine rağmen titizlik ve teknik gerektiren metro yatırımlarının zaman aldığını belirterek, “Birkaç ay sonra İstanbul’u çok rahatlatacağını düşündüğümüz Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nı bu tertipli ve planlı çalışmalarla birlikte, bir kısım eksikliklerini gidererek, revizyonlarını yaparak inşallah İstanbulluların hizmetine kavuşturacağız. Çok değerli bir hat. Bu hat bir günde yaklaşık 400 binin üzerinde insan taşıyacak olan bu hattın aynı zamanda metrobüsteki yoğunlaşmayı da hafifleştireceğini şimdiden öngörüyoruz. Bir diğer önemli hat ise, Haliç kıyısında yıllardır o bölgedeki tarihi alanı da meşgul eden, aynı zamanda bir nevi görüntü kirliliğine dönüşmüş olan Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’dır. Bu hattı da çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. İnşallah bu yıl içerisinde bu hattımızı da İstanbullularla buluşturmuş olacağız. Bütün bu yatırımlarla İstanbul’daki raylı sistemin toplu ulaşımdaki payı yüzde 20,5’ten yüzde 30’lara varmış olacak” şeklinde konuştu.



GECE METROSU YOĞUN İLGİ GÖRDÜ



İstanbul’un 24 saat yaşayan bir şehir olması nedeniyle gece metrosu uygulamasını başlattıklarını ve uygulamanın vatandaşlardan yoğun talep gördüğünü kaydeden İmamoğlu, “Zarar ederiz ama yapmalıyız dediğimiz bu hizmet artık 24 saat yaşayan bir kentte kar eden bir bölüme dönüşmüş durumda” dedi.



METROLARDA İNTERNET ÇEKECEK



İmamoğlu, metro inşaatlarını iş güvenliği için çok sıkı bir denetimden geçireceklerine ve raylı sistemlerdeki hava kirliliğini analiz etmek amacıyla da çalışma yürüttüklerine dikkat çekerek, “Metrolarda sürdürülebilir iletişimi sağlamak amacıyla internet, Wi-fi ve diğer hizmetler konusunda da çalışma sürdürüyoruz. Gelişmeleri sizlerle beraber mutlaka paylaşacağız” ifadelerini kullandı.



PROJENİN TEKNİK DETAYLARI:



Toplam 12 kilometrelik 8 istasyonlu “Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu”nda bağımsız 2 metro hattı yapılacak.

1.Hat: 7,7 kilometre uzunluğunda ve 6 adet istasyonu bulunan “Tavşantepe-Tuzla Hattı.” Bu metro, Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattı’nın devamı niteliğinde olacak.



2. Hat ise4,1 kilometre uzunluğunda ve 2 adet istasyonlu “Pendik Merkez-Kaynarca Hattı.” Bu hat ise Hastane İstasyonu’nda bağlanacağı Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu’nun devamı niteliğinde olacak.

Kadıköy İstasyonu’ndan hareket eden trenlerin bir kısmı Tuzla İçmeler İstasyonu’na, bir kısmı da Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonu’na gidecek. Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak trenlerin de bir kısmı Kadıköy İstasyonu’na, bir kısmı Pendik Marmaray İstasyonu’na gidecek.



“Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı”nın 6 tüneli, tünel açma makinesi TBM ile kazılacak. Bilet holleri aç-kapa olarak yapılacak. Diğer 2 istasyonun peron ve bilet holü komple aç-kapa yöntemiyle inşa edilecek.

Hattın önemi daha iyi anlaşılsın diye Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu’nun entegrasyon sistemiyle ilgili de bilgiler vermek istiyorum. Burada yapılacak her 2 metro, Kaynarca İstasyonu’nda zemin altında birbiriyle entegre olacak.



Ayrıca Marmaray Hattı ile İçmeler, Pendik ve Ayrılıkçeşmesi istasyonlarında, yapım aşamasında olan Dudullu-Bostancı Metro Hattı ile Kozyatağı İstasyonu’nda, yine yapım aşamasındaki Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu ile de Yenisahra İstasyonu’nda entegrasyon sağlanacak.

İstanbullular, Tuzla’dan, Pendik’ten, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan raylı sistemle şehrin pek çok noktasına hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanına sahip olacak.



YOLCULUK SÜRELERİ



- Tuzla-Tavşantepe 11 dk

- Tuzla-Kadıköy 51 dk

- Tuzla-Yenikapı 65 dk

- Tuzla-Ümraniye 51 dk

- Pendik Merkez-Kaynarca 3 dk

- Pendik Merkez-SG Havalimanı 15 dk

- Pendik Merkez-Sultanbeyli 35 dk



