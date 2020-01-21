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İstanbul'da talep kültür ve sanat turizmine

İBB Turizm Platformu’nun düzenlediği İstanbul Turizm Çalıştayı’nda katılımcılar, gelecek beş yılda kültür ve sanat turizminin öne çıkması gerektiği görüşünde birleşti.

21 Ocak 2020 Salı 12:39
İstanbul'da talep kültür ve sanat turizmine

İstanbul'da talep kültür ve sanat turizmine

İBB Turizm Platformu’nun düzenlediği İstanbul Turizm Çalıştayı’nda katılımcılar, gelecek beş yılda kültür ve sanat turizminin öne çıkması gerektiği görüşünde birleşti. Katılımcıların önemli bir bölümü, Avrupalı turistlerin hedeflenmesi gerektiği düşüncesini paylaşıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Turizm Platformu, kent turizmini masaya yatırmak için İstanbul Turizm Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı. İstanbul’da turizmin farklı alanlarında faaliyet gösteren, proje geliştiren, içerik üreten; meslek kuruluşları, örgütler, kamu kuruluşları, işletmeler, akademisyenler, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler çalıştayda görüşlerini paylaştı. Çalıştaya katılan paydaşlardan her birinin katkı sunabilmesi için yazılı not paylaşması istendi ve anket değerlendirme sistemine başvuruldu. Toplanan görüşlere göre, turizmciler kültür ve sanat turizminin ağırlık kazanmasını önemsiyor. Yine elde edilen sonuçlara göre, turizmcilerin yüzde 57’si Avrupalı ziyaretçilerin hedeflenmesi yönünde görüş bildiriyor. “Sizce İstanbul'un turizm vizyonunda öncelikli hedef kitle aşağıdaki bölgelerden hangisi olmalıdır” sorusunda ilk sırada Avrupa yer aldı. İkinci sırada yüzde 25 ile Asya- Pasifik Bölgesi, üçüncü sırada ise yüzde 7 ile Kuzey Amerika oldu.

KATILAN HERKES KATKI SUNDU

Yaklaşık 400 katılımcının katkı verdiği çalıştay Gayrettepe Dedeman otelde düzenlendi. 29 temanın görüşüldüğü çalıştayda katılımcılara ilk olarak İstanbul’un turizmiyle ilgili sorular yöneltildi.İstanbul’un turizmde öne çıkan yönüyle ilgili soruya katılımcılar 1 ile 5 arasında not verdi. Puanlanan başlıklar şu şekilde sıralandı:


İBB’NİN TURİZMDE ACİL GÖREVİ NE OLMALIDIR?

İBB, turizm sektörünün görüşünü alabilmek için katılımcılara “Sizce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Kısa Vadede, İstanbul'da Destinasyon Yönetimi Ve Turizm Alanındaki En Acil Görevi Ne Olmalıdır” sorusunu sordu. Katılımcılar şu yanıtı verdi:

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTurizmÇalıştayİBB
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