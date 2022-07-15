İstanbul'da Yahudi mezarlığına çirkin saldırı



İstanbul Beyoğlu'ndaki Hasköy Mezarlığı'nda Yahudilere ait çok sayıda mezar taşı tahrip edildi. Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, yetkililere saldırganların yakalanması çağrısı yaptı. Saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor.



Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, 36 mezar taşının kırıldığı belirtilen olayla ilgili olarak sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yayınladı.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın açıklamasında "Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Konu tüm resim ve gece kayıtları ile ilgili makamlara iletilmiş olup, bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" ifadelerine yer verildi.

Saldırının ardından ortaya çıkan manzara şu karelerle paylaşıldı: