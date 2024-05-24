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İstanbul Vakfı'nın Kurban Bağış Kampanyası başladı

İBB İstanbul Vakfı’nın her yıl düzenlediği Kurban Bağışı Kampanyası başladı.

24 Mayıs 2024 Cuma 11:47
İstanbul Vakfı'nın Kurban Bağış Kampanyası başladı






İstanbul Vakfı'nın Kurban Bağış Kampanyası başladı

 

Hijyenik ortamlarda İslami usullere göre kesilen kurbanlar, konserve yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İstanbul Valiliği’nin yardım toplama iznine istinaden başlatılan kampanyada kurban hisse bedeli bu yıl 14 bin TL oldu. Bağışlar istanbulvakfi.istanbul adresinden yapılıyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Vakfı aracılığıyla bu yıl da kurban bağışında bulunmak isteyen İstanbullularla ihtiyaç sahiplerini bir araya getiriyor. İstanbul Vakfı tarafından yürütülen ve takip edilen süreçte, bayramın 1. günü vekaleti alınan bağışçıların kesim işlemine başlanıyor. Kesimler bayramın 3. günü akşamında sona eriyor. 

Kesimler, her yıl olduğu gibi TSE onaylı helal kesim belgesine sahip firma tarafından gerçekleştirilecek. Kurban kesim işleminden sonraki 1 hafta içerisinde kurban etleri konserve haline getirilecek. 18 ay kullanma süresi olan konservelerin dağıtımı, İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak. Bütün kesimler yine her yıl olduğu gibi Noter gözetiminde, veteriner denetiminden geçerek, din görevlisi eşliğinde bağışçıların her birinin adının okunması suretiyle kamera kaydına alınarak gerçekleşecek. 

 

4 YILDA 800 BİN AİLEYE ULAŞILDI

İstanbul Vakfı ilgili sayfasında, her yapılan bağışın miktarı ve bağışçı sayısı şeffaf şekilde yayımlanacak.  

Bağışlar istanbulvakfi.istanbul adresinden yapılabilecek.  Bu yıl belirlenen bir hisse bedeli ise 14 bin TL olarak belirlendi. 

İBB İstanbul Vakfı tarafından yürütülen Kurban Bağış kampanyasında geçtiğimiz 4 yıl içinde et konserve, ilikli kemik suyu, işkembe ve paça çorbası olmak üzere 4 ayrı ürün ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı. Böylece 4 yılda 800 bin aileye ulaşılmış oldu.  

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Vakfı
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