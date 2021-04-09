İzmir'de askeri uçak düştü, 2 pilot kurtuldu
İki günde iki ayrı askeri uçak kazası. Önceki gün Türk Yıldızları Filosu'na ait uçağın Konya'da düşmesinin ardından bugün de İzmir'in Foça ilçesinden uçak kazası haberi geldi.
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Önceki gün Konya'da bugün de İzmir'de bir askeri uçak düştü. Foça yakınlarında düşen uçakta 2 pilot sağ olarak kurtuld.
İki günde iki ayrı askeri uçak kazası. Önceki gün Türk Yıldızları Filosu'na ait uçağın Konya'da düşmesinin ardından bugün de İzmir'in Foça ilçesinden uçak kazası haberi geldi.
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