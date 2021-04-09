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İzmir'de askeri uçak düştü, 2 pilot kurtuldu

Önceki gün Konya'da bugün de İzmir'de bir askeri uçak düştü. Foça yakınlarında düşen uçakta 2 pilot sağ olarak kurtuld.

09 Nisan 2021 Cuma 11:50
İzmir'de askeri uçak düştü, 2 pilot kurtuldu

İzmir'de askeri uçak düştü, 2 pilot kurtuldu



İki günde iki ayrı askeri uçak kazası. Önceki gün Türk Yıldızları Filosu'na ait uçağın Konya'da düşmesinin ardından bugün de İzmir'in Foça ilçesinden uçak kazası haberi geldi.

KT-1 tipi askeri uçak henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Uçakta bulunan 2 pilot sağ olarak kurtarıldı.

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