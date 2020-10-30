İzmir'de deprem | Can kaybı büyüyor 12 ölü, 419 yaralı var



Türkiye'yi yasa boğan İzmir Depremi sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor. AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ederken 17 binaya müdahale aralıksız sürüyor.

AFAD, saat 19.50'ye kadar depreme bağlı olarak 12 vatandaşın hayatını kaybettiğini, sarsıntı sırasında 419 vatandaşın yaralandığını duyurdu.

İlerleyen saatlerde kurtarma çalışmalarına yıkılan 17 binanın enkazında yoğunlaştığı öğrenildi.

Bu arada yaralı sayısı da 522'ye yükseldi. Deprem bölgesinde halen 27 arama kurtarma ekibi yoğun çaba harcıyor. Öte yandan Türkiye'yi sarsan Ege Depremi'nin ardından İzmir'e kara yolu ile girişler valilik emri ile kapatıldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinin ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Deprem sonrası, İzmir'in içme suyu, iletişim, elektrik ve doğalgaz hatlarında sorun olmadığı bildirildi.



Depremin etkilediği yüzlerce hasarlı bina önünde bekleyiş devam ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokakta kalan vatandaşlar için barınma alanları oluşturuyor.

Enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşabilmek için arama kurtarma ekipleri sık sık vatandaşları sessiz olması konusunda uyarırken, enkaz altındaki vatandaşların tanıdıkları tarafından telefonla aranmamamasını istiyor.

Öte yandan deprem sırasında Yunanistan'da iki çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

İzmir’deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan @jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerini bölgeye ulaştırmaya devam ediyoruz. Hava Kuvvetlerimize ait ikinci uçak da arama-kurtarma ekiplerini ve beraberlerindeki malzemeleri alarak Ankara/Etimesgut’tan havalandı. pic.twitter.com/5R0RL48eMk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2020

BALIKÇILARA ULAŞILAMIYOR

AFAD, İzmir Seferihisar açıklarında saat 14.51’de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayraklı ilçesinde 20 civarında binanın yıkıldığını açıklarken, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, denizdeki balıkçılara ulaşamadıklarını belirtti.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Şu an kan ihtiyacı yok, bütün binalara ulaştık, işin ehli olmayanlar binaların üstüne çıkmasın” uyarısında bulundu. Köşger, 70’e yakın kişinin kurtarıldığını açıklarken, hayatını kaybeden ilk 4 kişiden 1’inin, depremin ardından denizin taştığı Seferihisar’da boğularak öldüğünü söyledi.

TRACTÖR FC TAKIMINDAN SLOGANLI BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İzmir’de meydana gelen #deprem’den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik” dedi.

Bir yıl önce Elazığ depreminde, Traktör taraftarı Tahran'da Azadi stadında kendi dildaşlarına böyle baş sağlığı verdi. Bugün ise İzmir depremi içinde çok üzgünüz. Ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Tahminen bir yıl önce Elazığ depreminde, Traktör taraftarı Tahran'da Azadi stadında kendi dildaşlarına böyle baş sağlığı verdi.

Bugün ise İzmir depremi içinde çok üzgünüz.

Ölenlere Allah'tan rahmet, kalanlara sabır ve başsağlığı diliyoruz.pic.twitter.com/iLBBrXwPex — TRACTOR FC (@TractorOfficial) October 30, 2020

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7 ŞİDDETİ 8 OLDU



İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem ABD Sismoloji Enstitüsü tarafından 7 olarak ilan edildi. AFAD aynı depremi 6.6 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise daha sonra büyüklüğü 6.9 olarak revize etti. Binaların yıkılmasına neden olan depremin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki deprem hareketliliği hakkında önemli bilgiler verdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından HABERTÜRK'e konuştu. Prof. Dr. Sözbilir, "Depremin büyüklüğüyle ilgili istasyonlar 7'yi belirtiyor. Bu depremin şiddeti ise 8'dir. İzmir ölçeğinde kırılmasını beklediğimiz 13 fay hattı vardı; Sisam Adası açıklarında, denizdeki fay kırıldı. Bu Kuşadası tarafında gerilimi artırabilir" dedi

"TSUNAMİ BEKLENİYORDU OLDU"

"Öncelikle, depremin olduğu yer; Sisam Adası'nın 5 km kuzeyi. Burada, bizim Doğanbey Burnu'nun 20 km güneyinde, denizin içindeki bir fay kırıldı. Bu fayla ilgili doğu batı uzanımlı, normal bir fay hattı olduğunu söylemeliyiz.

Normal fay olduğu için Gümüldür, Seferihisar kırılan fayın düşen biloğunda yer alıyordu. Burada tsunami tehdidi vardı ve denizin yükseldiğini gördük. Sığacık, Bornova, Buca ve Bayratar bu fayın düşen kısmında yer aldı.

"10 YILDIR MASTER PLANI İSTİYORDUK"

Yaklaşık 10 yıldır biz, İzmir'deki deprem master planının yapılmasını istiyorduk. Bu yapılsaydı hangi binaların depreme dayanıklı olmadığnını öğrenecektik ve bu yıkımlar gerçekleşmeyecekti.

"DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7, ŞİDDETİ 8"

Bu bölgede 7'yi aşan depremler geçmiş depremler olmuştu. Şu an depremin büyüklüğünü bazı istasyonlar 7 olarak veriyor. Bunun anlamı, bu depremin şiddetinin 8 olduğudur.

"KUŞADASI TARAFINDA GERİLİM ARTABİLİR"

Depremle ilgili şunu da belirtmek gerekir ki; çok da derin odaklı olmayan bir deprem ve o nedenle birçok ilde hissedilmişdi. Doğu-Batı doğrultusunda olan ve kırılan bu fay, Kuşadası tarafını tetikleyebilir. O bölgede gerilimler artmış oldu. Menderes, Gümüldür fayları bu fayla bağlantılı olan faylar.

"13 FAYDAN 1'İ KIRILDI, SEFERİHİSAR FAYI KIRILMADI"

İzmir'de 2005'te en son 5.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Şu an depremin ana şoku yaşandı. Akhisar çevresinde Kovid süreci öncesi 7 bin deprem olmuştu. Bu deprem Sisam'ın kuzeyindeki fayı kırdı. Seferihisar fayı daha kırılmadı. 13 tane kırılması gereken İzmir ölçeğinde fay var. Bu kırılma denizdeki bir faydı."



