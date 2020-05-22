İzmir'de ikinci provakasyon | Minareden ağır tahrik





Türkiye yeni nesil provakasyonların sık sık denendiği ülke haline geldi. Merkezi sistemle ezan okunan camilere sızan provakatörler ezan bekleyen vatandaşlara müzik dinletiyor.

İzmir'de çarşamba günü yaşanan cami hoparlöründen müzik yayın skandalına dün bir yenisi daha eklendi. Bornova ve Bayraklı'daki iki camiden bu sefer de sanatçı Selda Bağcan'ın şarkısı dinletildi. Konuya ilişkin İzmir İl Müftülüğü yaptığı açıklamada merkezi ezan sistemine ara verildiğini duyururken, şarkıcı Bağcan, "Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Bu provokasyonu şiddetle kınıyorum" dedi.

MERKEZİ EZAN SİSTEMİNE ARA VERİLDİ

İzmir'de ikinci kez cami hoparlörlerinden müzik yayını yapıldı. Önceki gün merkezi sistemden yapılan müzik yayınının ardından dün de iki camide sanatçı Selda Bağcan'ın şarkısının çalındığı öğrenildi. Konuya ilişkin hem İzmir İl Müftülüğü hem de Bağcan açıklamada bulundu.

İzmir İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada: "20 Mayıs Çarşamba günü İlimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra bugün de yine Bornova ve Bayraklı ilçelerimizdeki bazı camilerimizde de yine aynı tarzda bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yaşanan bu olayın ardından da konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Diğer taraftan söz konusu saldırılar aydınlığa kavuşturulana kadar, tedbir amaçlı olmak üzere İzmir’de merkezi ezan sistemi uygulamasına geçici bir süreyle son verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

SELDA BAĞCAN: "ŞİDDETLE KINIYORUM"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Selda Bağcan ise "Kamuoyuna duyuru; İzmir'de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem ve ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum" dedi.



