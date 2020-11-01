İzmir depremi | Can kaybı sayısı 51'e çıktı

İzmir'de meydana gelen şiddetli depremin ardından 5 binden fazla kişiyle sürdürülen ve zamana karşı devam eden kurtarma çamışmalarında 104 vatandaşımız sağ olarak enkaz altından çıkarıldı, can kaybımız ise 42'ye çıktı. Bu sayı AFAD tarafından yapılan son güncelleme ile 51'e çıktı



Türkiye'yi sarsan İzmir Seferihisar depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları 40 saattir aralıksız sürüyor. AFAD, UMKE, AKUT, ekipleri başta olmak üzere çok sayıda belediye, kamu kurumu, özel sektör ve gönüllü kuruluşların bölgeye sevt ettiği kurtarma ekipleri nöbetleşe sürdürdüğü çalışmalara havadan polis ve askeri araçlar da destek veriyor. 7 bina enkazında yoğunlaşan kurtarma çalışmalarında 104 vatandaşımız sağ olarak kurtarılırken can kaybı sayısı 42'ye yükseldi. Bu rakam sabah saat 9.45'te yapılan son açıklama ile 49 olarak teyid edildi. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, 2 vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı son AFAD verilerine göre 51 oldu.

Son 40 saattir devam eden arama kurtarma çalışmalarında gün boyu Türkiye'nin dört bir yanından yardım malzemesi ile arama kurtarma personeli takviyesi yapıldı. Sadece Diyarbakır'dan havalanan askeri uçaklarla son 8 saatte 28 sorti kurtarma aracı sevk edildi. Can kaybının yüksek olduğu çok katlı Rıza Bey Apartmanı'na yoğunlaşan ekipler, enkaz altında sağ kalanlara ulaşabilmek için, özel havalandırma sistemi ile bina içine sürekli temiz hava verirken, moloz yığınlarındaki kalitesiz beton ve demir eksikliği görenlerin dikkatinden kaçmıyor.



İzmir’deki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak @AFADBaskanlik ekiplerini ve araçlarını İzmir’e ulaştırma faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Son olarak Diyarbakır’dan İzmir’e havalanan 2 uçak ile birlikte bölgeye toplam 18 sorti gerçekleştirildi. pic.twitter.com/Voajdx43b1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 31, 2020

İzmir'de Seferihisar merkezli 6.9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye çıktı. 896 kişi ise yaralandı. 104 kişinin enkazdan yaralı olarak kurtarıldığı bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kalan bir kişi, ekipler tarafından yaklaşık 33 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Ege Bölgesi, dünden beri art arda depremlerle sarsılıyor. İlk deprem cuma günü, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Büyüklüğü 6.9 olarak açıklanan depremde son duruma göre 42 kişinin hayatını kaybettiği, 896 kişinin yaralandığı duyuruldu.

AFAD, JAK, Sahil Güvenlik, itfaiye, belediyeler ve STK'lardan çok sayıda personel 9 binada arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrasında 40'ı, 4'ten büyük, toplam 812 artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi. Açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 49 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 896 vatandaşımızdan 682’si taburcu edilmiş olup, 214 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir." dendi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede devam eden çalışmalar için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 5 bin 748 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile 898 aracın görevlendirildiği belirtilen açıklamada, "Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir. Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; 41 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı'na ait 7 kargo uçağı ile personel ve araç sevkiyatı yapılmaktadır. JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılmaktadır" denildi.

BÖLGEDE BARINMA VE BESLENME İHTİYAÇLARI

Açıklamada, depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler şu şekilde aktarıldı:

"Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 1244 çadır, 100 genel maksat çadırı, 5 bin 232 battaniye, 4 bin 88 yatak, 3 bin 100 uyku seti, 4 duş- wc konteyner; Türk Kızılay tarafından 2 bin 49 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6 bin 888 yatak, 16 bin 50 battaniye ve 2 bin 657 mutfak seti sevk edilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 323 personel, 281 gönüllü, 40 araç, 60 bin 655 öğün kapasiteli mobil beslenme üniteleri ve 99 bin 364 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderilmiştir. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Öğütcan Spor Salonu tahsis edilmiş, toplam 288 yatak ve battaniye sevk edilmiş ve 288 vatandaşımızın ibate ihtiyaçları karşılanmaktadır. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na 360 çadır kurulumu yapılmış olup, ayrıca 1440 yatak ve 2 bin 212 battaniye sevk edilmiştir. Ege Üniversitesi kampus alanına 120 çadır kurulumu yapılmış olup ayrıca 864 yatak, 800 battaniye ve 1920 yastık- çarşaf seti sevk edilmiştir. İzmir Bornova Eskişehir Stadına 250 çadır, 1008 yatak, 1000 battaniye ve 980 yastık- çarşaf seti sevk edilmiştir. Toplamda 730 çadır kurulumu tamamlanmıştır."

ÇALIŞMA GRUPLARI, BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 354, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 166 olmak üzere toplam 520 personel görevlendirildiği bildirilen açıklamada, "Psikososyal çalışma grubundan 167 personel 25 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup 278 hanede 713 kişi ile görüşülmüştür. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezi aracı bölgeye sevk edilmiştir. Kızılay Halk Sağlığı ve psikososyal destek ekipleri tarafından dağıtılmak üzere bölgeye, 114 bin 460 maske ve 5 bin dezenfektan sevk edilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, güvenlik ve trafik çalışma grubundan 260 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 292 personelin olay yerine yönlendirildiği, teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 192 iş makinesi ve 224 personelin görev yaptığı aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara katılmak üzere 102 aracın görevlendirildiği, Orman Bölge Müdürlüğü merkezinde de 400 kişiye yemek servisi verildiği ifade edildi.

19 TEKNE BATTI, 23 TEKNE VE 1 KARA ARACI KURTARILDI

"UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 234 araç ve 835 personel bölgede görevlendirilmiştir" denilen açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; İzmir'de toplam 17 sahada enerji kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Bölgeye toplam 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, ihtiyaç duyulan 27 istasyonun kurulumu tamamlanmıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre; meydana gelen deprem sonrası 19 tekne batmış, 23 tekne ve 1 kara aracı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 43 tekne karaya oturmuştur. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Ege Bölgesi'nde yaşanan son gelişmeler şöyle:

Saat -06.03 AFAD: İzmir'de arama kurtarma çalışmaları, 2.076 arama kurtarma personeli, 21 arama köpeği ve 280 araçla aralıksız devam ediyor. Bölgede müdahale ve iyileştirme çalışmaları kapsamında toplamda 5.748 personel görev alıyor.



Saat -05.30 AFAD deprem sonrası can kaybının 42'ye yükseldiği, yaralanan 896 kişiden 667’sinin taburcu edildiği bilgisini paylaştı.

Saat -01.30 AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 01.30 itibarıyla depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere, 712 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Saat -00.45 İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan, 70 yaşındaki Ahmet Çitim adlı vatandaş sağ kurtarıldı. Depremden 33 saat sonra enkaz altından çıkartılan Çitim, yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dün Saat -23.22 Milli Savunma Bakanlığı, arama-kurtarma çalışmalarına katılacak ekiplerin sevki için son olarak Diyarbakır'dan İzmir'e havalanan 2 uçak ile birlikte toplam 18 sorti gerçekleştirildiğini açıkladı.

Dün Saat -23.02 Enkazdan yaşadığı değerlendirmesiyle çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi

Bayraklı ilçesinde 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda 30 saat sonra enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı değerlendirilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Dün Saat -22.15 AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 39'a yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan saat 22.15 itibarıyla yapılan açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 olan, 658 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, biri boğulma sonucu, 39 kişinin hayatını kaybettiği, 885 kişinin yaralandığı ve İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Dün Saat -22.10 Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak bir kişi çıkarıldı.

Dün Saat -20.55: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bornova ilçesinde kriz merkezindeki basın toplantısının ardından, depremin en büyük hasarı verdiği Bayraklı ilçesine geçti.