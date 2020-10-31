İzmir Depremi | Can kaybımız 37'ye yükseldi





Ege Bölgesi'ni sarsın 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'de can kaybı sayısı 37'ye yükseldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen arama kurtarma timlerinde görev alanların sayısı 5 bine yaklaşırken yaralı sayısı da 885'e ulaştı.

Arama kurtarma çalışmalarını yerinde izleyen ve bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 103 vatandaşımızın enkaz altından çıkarıldığını söyledi.

UMKE Personeli Eda: Birazdan dışarı çıkacağız seninle, annen bizi bekliyor.



“UMUT VAR VE HEP OLACAK!” pic.twitter.com/V6kEBTly5I — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 31, 2020

Erdoğan açıklamasında, "Şu an itibarıyla 37 vefatımız, 885 yaralımız var. Enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103" dedi.

BÖLGEDE BARINMA VE BESLENME İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından 960 çadır, 6 genel maksat çadırı, 4500 battaniye, 3672 yatak, 3000 yastık ve 3000 çarşaf seti; Türk Kızılay tarafından 2.049 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6.888 yatak, 16.050 battaniye ve 2.657 mutfak seti sevk edilmiştir. Ayrıca

Türk Kızılay tarafından 112 personel, 137 gönüllü, 27 araç, 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 64.345 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderilmiştir.

ALAN TARAMA VE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 4.995 personel, 20 arama kurtarma köpeği ile 683 araç görevlendirilmiştir. Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir.

Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; 40 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. Ülke genelinde tüm AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı’na ait 7 kargo uçağı ile personel ve araç sevkiyatı yapılmaktadır. JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 116 personel, 11 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılmaktadır.

AFAD'dan saat 20.00 itibarıyla yapılan açıklamada, deprem sonrasında 4 şiddetinin üzerinde 40 olmak üzere, 615 artçı sarsıntı yaşandığı belirtilmişti.

Açıklamada, biri boğulma sonucu, 36 kişinin hayatını kaybettiği, 885 kişinin yaralandığı ve İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı son açıklamada, "Servislerimizde yatan toplam 243 hastamız var. Maalesef an itibarıyla 35 canımız hayatını kaybetti. Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracat etti. Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastanın olduğunu, 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim. Şu ana kadar ameliyatı, müdahalesi yapılan 15 hastamız oldu. Müdahalesi yapılan hastalarımızda ciddi bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Bugüne kadar örneğini görmediğimiz şekliyle salgın döneminde bir deprem felaketiyle karşı karşıyayız. Bu dönemde salgınla mücadele ederken tedbirleri hassasiyetle vatandaşlarımızdan uymalarını özellikle istiyoruz. Deprem afetiyle mücadele ederken salgına yenik düşmemeliyiz" demişti.

38'İ BÜYÜKLÜĞÜ 4'ÜN ÜZERİNDE 570 ARTÇI SARSINTI

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan son açıklama şöyle:

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 38 artçı olmak üzere, toplam 570 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

Toplam 885 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9’unda çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam etmektedir.



ÇALIŞMA GRUPLARI, BÖLGEDEKİ FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 325 ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan 95 personel olmak üzere toplam 420 personel görevlendirilmiştir. Psikososyal çalışma grubundan 95 personel 23 araç ile deprem bölgesindeki çalışmalarına başlamıştır. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir. Kızılay halk sağlığı ve psikososyal destek ekipleri tarafından dağıtılmak üzere bölgeye, 114.460 maske ve 5.000 dezenfektan sevk edilmiştir.

Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 260 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 292 personel olay yerine yönlendirilmiştir. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 123 iş makinesi ve 115 personel görev yapmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara katılmak üzere 51 iş makinesi, 35 hizmet aracı, 42 arazöz ve 210 personel görevlendirilmiştir. Orman Bölge Müdürlüğü merkezinde 400 kişiye yemek servisi verilmektedir.

UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 232 araç ve 832 personel bölgede görevlendirilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 87 sahada enerji ve 73 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır. Bölgeye toplam 34 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, ihtiyaç duyulan 4 istasyonun kurulumu tamamlanmıştır.

9 TEKNE BATTI, 21 TEKNE KARAYA OTURDU

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan alınan bilgiye göre meydana gelen deprem sonrası 9 tekne batmış, 20 tekne Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılmış, 21 tekne karaya oturmuştur. Sahil Güvenlik Komutanlığınca kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3.000.000 TL; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak

yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir.

VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil

yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.

Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir.

38'İ BÜYÜKLÜĞÜ 4'ÜN ÜZERİNDE 570 ARTÇI SARSINTI

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan son açıklama şöyle:

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 38 artçı olmak üzere, toplam 570 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

Toplam 885 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9’unda çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam etmektedir.