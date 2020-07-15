Kaçırılan 13 yaşında kız çocuğu operasyonla kurtarıldı



Dünya Wayfair Skandalını konuşurken, Eskişehir'de kaçırılan 13 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

. Polis ekipleri ile ailesi tarafından her yerde aranan 13 yaşındaki kız çocuğunun kaçırıldığı ortaya çıktı. Küçük kız çocuğu, polisin gerçekleştirdiği operasyonda bulundu

Olayda, 13 yaşındaki M.A.'dan, haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube müdürlükleri ekipleri, kayıp kız çocuğunun bulunması için kent genelinde arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgilere göre polis ekipleri, M.A.'yı kaçırdığı öne sürülen şüpheli M.Ü.'yü (26) bir eve gerçekleştirilen operasyonla yakaladı.

Şüpheli M.Ü., polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaşı küçük kız çocuğu sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.