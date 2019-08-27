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Kadın avukata, esnaf kocadan acımasız şiddet

Sivas Barosu avukatlarından Tuğba H. eşinin saldırısına uğradı. Elmacık kemiği kırılan talihsiz avukat tedavi altına alınırken, saldırgan koca gözaltında..

Kadın avukata, esnaf kocadan acımasız şiddet

Sivas Barosu avukatlarından Tuğba H. eşinin saldırısına uğradı. Elmacık kemiği kırılan talihsiz avukat tedavi altına alınırken, saldırgan koca gözaltında..

27 Ağustos 2019 Salı 10:05
Kadın avukata, esnaf kocadan acımasız şiddet

Kadın avukata, esnaf kocadan acımasız şiddet


Kadınlara yönelik şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Emine Bulut cinayetinin hemen ardından, Gaziantep'te doğumdan hemen sonra hastanede vahşi saldırıya uğrayan Güldane Y.'nin tedavisi Gaziantep'te devam ederken yeni bir saldırı haberi Sivas'tan geldi. Üstelik bu kez saldırıya uğrayan bir avukat.. Saldırı haberinin ardından Sivas Barosu bir açıklama yaparak olayı kınadı.


Sivas'ta eşi A.H.'nin saldırısına uğrayan Avukat Tuba H., (34) hastanede tedavi altına alındı. Eşini dövdükten sonra kaçan esnaf A.H. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı

Sivas'ta, Sivas Barosu'na kayıtlı avukat 2 çocuk annesi Tuba H. ile kasap eşi A.H., henüz bilinmeyen sebeple tartıştı. Tartışmanın ardından iddiaya göre A.H. eşini 10 yaşındaki çocuğunun önünde darp etti. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

Edinilen ilk bilgilere göre vücuduna ve yüzüne aldığı darbelerle yaralanan avukat Tuba H., kaldırıldığı Numune Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tuba H.'nin elmacık kemiğinde kırıklar olduğu öğrenildi. Olayın ardında kaçan koca A.H. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

BARO BAŞKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir baroda düzenlediği basın toplantısında kadın avukatlarla birlikte meslektaşlarının yaşadığı eş şiddetine tepki gösterdi. Başkan Demir, "25 Ağustos'ta, baromuza kayıtlı boşanma davası süren kadın bir meslektaşımız, kocası tarafından sokak ortasında 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde şiddete maruz kaldı. Olayda bir bıçaklama girişimi de söz konusu. Her geçen gün Türkiye'de kadına şiddetin arttığını görmekteyiz. Olayın takipçisi olacağız" diye konuştu.

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SivasKadına şiddetAvukat Tuğba HSivas Barosu
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