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Kadın savcının yazdırdığı cezayı, kadın hakim iptal ettirdi

Kadın savcının şehir içinde kendisinden yol isteyen araç sürücüsüne, haksız yere trafik cezası yazdırması, kadın hakim tarafından iptal ettirildi.

Kadın savcının yazdırdığı cezayı, kadın hakim iptal ettirdi

Kadın savcının şehir içinde kendisinden yol isteyen araç sürücüsüne, haksız yere trafik cezası yazdırması, kadın hakim tarafından iptal ettirildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:09
Kadın savcının yazdırdığı cezayı, kadın hakim iptal ettirdi

Kadın savcının yazdırdığı cezayı, kadın hakim iptal ettirdi


Trafikte önündeki araçtan yol isteyen, vermeyen sürücüye serzenişte bulunan vatandaşın evine bin 2 TL trafik cezası gelince şaşkına döndü. Trafikte yol istediği sürücünün savcı olduğunu öğrenen vatandaşın hukuk mücadelesi haksız yere kesilen cezanın 'Keyfi' olarak kesildiğini ortaya çıkardı. Olayın kahramanı Gümüşhane Savcısı Kübra Kırtaş konuyla ilgili iddialara henüz cevap vermese de, Trabzon'da başlayan hukuk mücadelesini kazanan vatandaş kendisine yazılan haksız cezayı iptal ettirmenin sevincini yaşıyor.

TATİL İÇİN MEMLEKETİNE GİTTİ, PEŞİNDEN CEZA GELDİ


Memleketi Gümüşhane’ye tatil yapmak üzere giden Furkan Yılmaz, tatil dönüşü Trabzon'daki evine gelen cezayla şaşkına döndü. İddiaya göre ters şeride girdiği için kendisine ceza yazıldığını gören Yılmaz, Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundu. İtiraz sonucunda cezanın keyfi yazıldığı ortaya çıktı.

MAHKEMEYE İTİRAZ ETTİ 

Bunun üzerine Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulunan Furkan Yılmaz, ters şeride girmediğini belirterek, MOBESE görüntülerinin incelenmesini talep etti. Yolda karşılaştıkları bir aracın sürücüsünün kendisine yol vermediği için serzenişte bulunduğunu fakat o aracında arkasından geldiğini belirten Furkan Yılmaz, haksız yere maaşının üçte birini ceza olarak kendisine yazıldığını ileri sürdü.  


SORUMLULARIN İFADESİ ALINDI 

Gümüşhane Sulh Ceza Hakimi Buse Kevser İncaman cezayı yazan, nöbetçi olan polis memurlarını yanı sıra sorumlu müdürün tanık olarak ifadesinin alınmasına karar verdi. Cezayı yazan polis memuru Önder Akgün, “Haber merkezindeki görevli polis memurunun kendisini aradığını ve savcının Atatürk Caddesinde bir aracın kendilerini sıkıştırdığını gerekli cezai işlemin uygulanıp kendisine bilgi verilmesini istedi.  Bunu üzerine görüntü olup olmadığını sordum. Hayır cevabı alınca, savcı hanımı aradım. Konu ile bilgi vermek üzere aradığımızı söyledim. Savcı hanım cezayı yazmadan kendisini bir daha aranmamamı söyledi. Cezayı yazdık, bilgi verdik. Yolun ters şerit olmadığını biliyoruz” dedi. 

MÜDÜR CEZAYI YAZANI UYARMIŞ 

Tanık olarak ifadesi alına Gümüşhane Emniyet Müdür Yardımcısı Yaşar Nihat Yıldırım, evrağı büro memurun kendisine getirdiğini ve incelediğini belirterek, neden ceza yazıldığını sorduğunu söyledi. Ceza yazılan yerde ters şerit levhası olmadığını belirten Yıldırım, “Yapılan işlemin yanlış olduğunu söyledim ve polisleri uyardım” dedi. Olayla ilgili olarak Ali Fuat Ekşi, Emine Gençosmanoğlu, Feran Çuvalcı ve Celal Sarısoy’un tanık olarak ifadesi alındı. 

SAVCI AYNI YOLU KULLANMIŞ 

Tanıkların ifadesini alan hakim, cezayı yazdıran kadın savcı Kübra Kırtaş ve bir çok aracın MOBESE kayıtlarında aynı yolu kullandığını tespit etti. Kadın hakim Buse Kevser İncaman yazılan cezanın kaldırılmasına hükmetti.

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