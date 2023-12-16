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Kar, fırtına ve yağmur İstanbul ve Trakya'yı vurdu

Marmara bölgesi ile Trakya'nın tamamında etkili olan kar, fırtına ve yağmur ulaşımı etkiledi. Hafta sonu yurttaşlar çoğunlukla evlerinde geçirirken, Trakya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

16 Aralık 2023 Cumartesi 20:38
Kar, fırtına ve yağmur İstanbul ve Trakya'yı vurdu






Kar, fırtına ve yağmur İstanbul ve Trakya'yı vurdu

Türkiye'nin batı kesimini etkisi altına alan olumsuz hava koşulları İstanbul'da yağış ve fırtına olarak kendini hissettirdi, bazı ilçelerde ağaçlar otomobilin üzerine devrilirken Kadıköy'de inşaat panelinin yıkılması korkuya neden oldu. Trakya Bölgesi'nde ise yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. Bazı köylerle merkez arasında ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışmaları yapıldı. Kırlareli ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde hava sıcaklığı önemli ölçüde düşerken, Yunanistan ile Bulgaristan arasında ulaşımı sağlayan kara yollarında kar temizleme araçları görev yapmala başladı.

İSTANBUL GÜNE SOĞUK HAVA VE YAĞMURLA BAŞLADI

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Bakırköy'de ağaç otomobilin üzerine devrilirken, akşam saatlerinde yağışın da etkisi ile trafikte yoğunluk oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına kent genelinde etkisini sürdürüyor.


Bakırköy'de fırtına nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Hafta sonunu dışarıda değerlendiren vatandaşlar ise yağmur ve fırtınanın etkisi ile güçlükle yürüdü. Yağışlı hava akşam saatlerinde trafik yoğunluğuna yol açtı.


KADIKÖY’DE ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE İNŞAAT PANELİ DEVRİLDİ 
 

Olay, saat 20.30 sıralarında Suadiye Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yıkılacak olan 5 katlı bir binanın etrafındaki inşaat panelleri şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırıma devrildi.

O sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler binanın ve devrilen panelin çevresine şerit çekerek önlem aldı.

Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaldırımda bulunan çok sayıda skuter devrilen panelin altında kaldı. Tedbir amaçlı binanın yanındaki sokağın bir şeridi trafiğe kapatıldı. Ekipler, devrilen paneli kaldırmak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.


TRAKYA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar, yağmur ve fırtına uyarısında bulunduğu Trakya'da kar, yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Edirne'nin Bulgaristan'a sınır yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.
Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar etkili olurken Kırklareli'nde kar yağışı zaman zaman kendini gösteriyor.
Hamzabeyli Sınır Kapısı kesimi başta olmak üzere sınır kesimindeki köyler beyaza büründü. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu Edirne'de hafif yağmur yağıyor. Meteoroloji, yağışın gün içinde zaman zaman etkili olacağını bildirdi.

Kırklareli'nin Bulgaristan'a sınır yüksek kesimlerinde ise hafif kar yağdı. Zaman zaman da yağmurla karışık kar yağışının gün boyu süreceği belirtildi.

Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları hızı saatte yer yer 70 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Marmaraereğlisi ilçesinde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Teknelerini balıkçı barınağına çekip, fırtınanın geçmesini beklemeye başladı.

Anahtar Kelimeler:
MeteoHava Durumu
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