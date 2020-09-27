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Karabağ'da Ermeni ordusu ağır kayıplar verdiğini itiraf etti

Karabağ'da sabaha karşı Türk köylerini ağır topçu ateşi açarak sivilleri katleden Ermeni askerleri, hiç beklemedikleri bir karşılık alınca dünyayı ayağa kaldırmaya çalışıyor... Türkler geliyor..

27 Eylül 2020 Pazar 23:49
Karabağ'da Ermeni ordusu ağır kayıplar verdiğini itiraf etti

Karabağ'da Ermeni ordusu ağır kayıplar verdi, kritik yol denetim altında



30 yıldır Ermeni işgali altında tutulan Karabağ'da Azerbaycan ordusunun ileri harekatı sürüyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre Azerbaycan Türk Ordusu stratejik öneme haiz Murov dağına ve yükseltilerine bayrak dikti. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından gece yarısı yaptığı duyuruda "Ermenistan Karabağ ana karayolu kontrol altına alındı. Ermenistan destek gönderemiyor" bilgisini geçti. 

ERMENİ KOMUTAN'DAN İTİRAF GELDİ

Bu arda sabaha karşı Türk köylerini ağır silahlarla top ateşine tutan Ermeni ordusunun lideri Arayik Hartunyan, Azeri ordusunun karşı operasyonları karşısında ağır kayıplar verdiğini itiraf etti. Sözde Karabağ Cumhuriyeti'nin lideri olarak kendini tanıyan Arayik Harutyunyan, Karabağ'ın güneyinde pozisyonlarını tamamen kaybettiklerini belirterek "Düzinelerce ölü, düzinelerce yaralı var" açıklaması yaptı.


Arayik Harutyunyan, "Karabağ'ın güneyinde pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölü, düzinelerce yaralı var. Azerbaycan F-16 uçağı ve Türk İHA Bayraktar kullanıyor. Sadece Azerbaycan değil, Türkiye de bizimle savaşıyor" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI VURULAN ERMENİ HEDEFLERİNİ YAYINLADI

Yıllardır çözüm bekleyen bölgede gerilim yeniden tırmanmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun bu sabah cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı ve sivil kayıpların olduğu bildirilmişti.

Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a ait helikopter, İHA ve tankların vurulduğunu, Azeri ordusunun can kayıplarının olduğunu açıklarken Azerbaycan Savunma Bakanlığı da, Ermenistan'ın saldırılarına karşılık verildiğini, 12 Ermeni uçaksavar sisteminin imha edildiğini duyurmuştu.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.
 

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Son Güncelleme: 28.09.2020 00:15
Anahtar Kelimeler:
KarabağAzerbaycan
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