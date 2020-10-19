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Karabağ'da Türk şehirleri talan edilmiş | Aramızda bin yıllık fark var

30 yıl önce insanlığın utanç verici görüntülerine sahne olan Karabağ'da Türk şehirlerinin, Ermeni askerleri ve ardından gelen çapulcular tarafından tarumar edildiği ortaya çıktı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 22:17
Karabağ'da Türk şehirleri talan edilmiş | Aramızda bin yıllık fark var

Karabağ'da Türk şehirleri talan edilmiş | Aramızda bin yıllık fark var



Terörist devlet Ermenistan'ın 30 yıldır işgal altında tuttuğu Azerbaycan toprakları üstündeki vahşeti, vandallığı, Türk düşmanlığı ile birleşince ortaya insanlık adına utanç verici manzaralar çıkıyor. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 46 yıl önce düzenlediği Kutlu Barış Harekatı sırasında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sınırları içerisinde kalan kapalı Maraş Bölgesi'nden bir çivi bile çıkarılmaz, mevcut yapı stoğu ve Rumlara ait tüm mal varlıkları kayıt altına alınarak koruması yapılırken; Ermeni vandalların hırsızlığı, soygun ve acımasızlığına gelin Google Earth aracılığı ve bölgeden gelen son fotoğraflarla bir bakalım.

KAPALI MARAŞ BÖLGESİ: TARİH 1974 YILINDA DONMUŞ KALMIŞ

Burası Google Earth üzerinden herkesin rahatlıkla ulaşabileceği Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan tartışmalı bölge Maraş. Küçük bir ticaret, turizm ve eğlence kenti. Bir zamanlar Beyrut'tan daha çekici, dünya jet sosyetesinin uğrak yeriydi. 


Ünlü mürkalar vergisiz alışverişle birlikte dünyada ilk Maraş'ta piyasaya sürülür, buradan tüm dünyaya yayılırdı. Londra, Paris, Napoli gibi şehirlerden alışveriş için gelen zenginler günlerce burada tatil yapmadan ülkesine dönmezdi.


EOKA-B'nin Türk düşmanlığıyla başlayan ve Kıbrıs'ı kan gölüne çeviren Rumlar'ın, Mehmetçik'in 1974 yılında düzenlediği Barış Harekatı sırasında Türklere bıraktığı Maraş, tam 46 yıldır yerleşime kapalı. Ama 46 yıldır, küçük çaplı istenmeyen olayların dışında tek bir çivinin bile sökülmediği şehir, sanki aradan geçen zaman içinde donup kalmış gibi. Öyle ki; Bazı yönetmenler 1970'li yılları anlatabilmek için Maraş'ın ideal bir plato olduğunu söylüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Yunanistan'dan gelen terör örgütü EOKA-B çetecilerinin işgalinden kurtardığı Maraş'ta, kalan malları özenle koruma altına alırken, bütün dünyaya insanlık dersi verdi. 


Kıbrıs'ta ortadoks papazların kışkırttığı silahlı Rum çetelerinden ilham alan aynı dine mensup Ermeni çeteler daha vahşi cinayetleri Azerbaycan Türk topraklarında işledi. Bu kez sahnede EOKA-B yerine Taşnak ve ASALA üyeleri ile, Rusya'nın silahlandırdığı Ermenistan ordusu vardı. Yine Ortadoks din adamlarının kutsadığı vahşi saldırılarda Hocalı, Şuşa ve Kelbecer'de binlerce Azerbaycan Türkü hunharca öldürüldü. 1 milyondan fazla insan evinden yurdundan edildi. Geriye kalan evleri, iş yerleri ise bakın ne hale geldi.



ERMENİLER YAKTI, YIKTI TALAN ETTİ

Burası Fuzuli. Buram buram Kadim Türk tarihinin izlerini taşıyan Fuzuli, 30 yıl önce Ermeni katiller tarafından işgal edildi.

Önce camiler, ardından kamu binaları sonra mezarlıklar, tiyatrolar ve sanat eserleri yakıldı yıkıldı. Ardından gelen sivil Ermeniler, aylarca Fuzuli'yi talan etti. 

27 yıl sonra Azerbaycan Türk ordusu tarafından Ermeni işgalcilerin sökülüp atıldığı Füzuli şehri 17 Ekim'de anavatan topraklarına yeniden katıldı.

1993 yılında Ermeni ordusu tarafından işgal edildi. Fuzuli şehri, işgal öncesi 105 bin olarak kayıtlara geçti.

Ermeniler tarafından işgal edilmeden önce SSCB verilerine göre nüfusunun yüzde 99'u Türk olarak tarihe geçti. 


Kimbilir belki talancılardan bazıları yıllarca komşuluk yaptığı Türkler'in evini ilk ateşe verenler arasında yer aldı. Uydu görüntülerini Google Earth üzerinden rahatlıkla erişebilirsiniz.

KELBECER'DE TÜRK EVLERİ YAKILMIŞ YIKILMIŞ

AĞDAM UYDU GÖRÜNTELERİ, ERMENİLER TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ BIRAKMAMIŞ

CEBRAİL'DE 30 YILLIK TALAN SONA ERİYOR

KARDEŞLİK ÇEŞMESİ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU


 

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Son Güncelleme: 19.10.2020 23:42
Anahtar Kelimeler:
KarabağKarabağ Uydu Görüntüleri
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