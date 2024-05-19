Karada, denizde Atatürk sevgisi | Maltepe'de 19 Mayıs coşkusu

İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Sultanahmet Meydanı'nda 19 Mayıs adına düzenlediği festival'de ne Türk'ün adı ne de Atatürk'ün varlığına izin verilmezken İstanbul Maltepe Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı binlerce vatandaşın gönüllü katılımıyla coşkuyla kutladı.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkarak “Milli Mücadele”yi başlattığı 19 Mayıs 1919’un 105’inci yıldönümünde ilçe meydanında sahile fener alayı ve meşaleli yürüyüş düzenledi. Sloganlar eşliğinde, ellerinde bayraklar ve meşalelerle yürüyen yüzlerce Maltepeli, Atatürk’e olan özlem ve sevgisini marşlarla dile getirdi. Ayrıca Atatürk’ün anısına 1919 metre yüzme yarışması da gerçekleştirildi. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de fener alayına katılarak halkın coşkusuna ortak oldu. Daha sonra etkinlik alanına geçen Köymen, burada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile halkı selamladı.

Maltepe Belediyesi, 19 Mayıs 1919’un 105’inci yıldönümünü konserler, fener alayı ve yüzme yarışmasıyla kutladı. İlçedeki etkinlikler Belediye Başkanı Esin Köymen’in, meydandaki Atatürk anıtına sunduğu çelenk ve saygı duruşuyla başladı.

Vatandaşların da katıldığı törende, sivil toplum kuruluşları da ellerinde bayrak ve Atatürk posterleriyle yer aldı. Etkinlikler kapsamında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkarak “Milli Mücadele”yi başlattığı günün yıldönümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, ilçe sahilinde konserler düzenlendi. 17 Mayıs’ta başlayan ve 19 Mayıs’ta sonlanan konserlerde Simge, Selin, Çağan Şengül, Berkay Altunyay, Pera, Skapova, Can Koç, Al’york, Arem Özgüç&Arman Aydın, Edis, Hey! Douglas ve Konukları, Gaye Su Akyol, Evrencan Gündüz, Güneş, Nova Norda, Evdeki Saat ve Aybüke Albere sahne aldı.

Maltepe Belediyesi’nce, belediye binası önünden sahile doğru düzenlenen fener alayında ise sloganlar eşliğinde, ellerinde bayraklar ve meşalelerle yürüyen yüzlerce Maltepeli, Atatürk’e olan özlem ve sevgisini marşlarla dile getirdi. Maltepeliler “Gençlik geleceğimizdir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” yazılı pankartın arkasından yürüdüler. Vatandaşlara “Gençliğe Hitabe”nin yer aldığı Atatürk portreleri dağıtıldı.

İMAMOĞLU MALTEPE’DE

Etkinlik alanında Köymen ve Maltepelilere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti. İmamoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bayramınız kutlu olsun. 19 Mayıs, tarihimizin en anlamlı günlerinden biridir. 19 Mayıs bizim esarete karşı başkaldırma günümüzdür. Özgürlüğe tutkumuzun simgesidir.” dedi.

1919 METREDE YARIŞTILAR

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ise günün anlam ve önemine yönelik, sabah saatlerinde yüzme yarışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Esin Köymen’in startını verdiği yarış, İdealtepe’deki sahil mendirek alanından başladı. 950 metre gidiş, 950 metre geliş olmak üzere düzenlenen yarışta kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren ilk 3 kişiye kupa ve madalyaları takdim edildi.

Büyük bir heyecanın ve kıyasıya bir rekabetin olduğu ve toplamda 250 kişinin katıldığı yarışta kadınlar kategorisinde 25.23’lük derecesiyle İpek Burcu Aydıner birinci, 26.02’lik derecesiyle İlkim Ardıç ikinci ve 26.40’lık derecesiyle Selinay Mert üçüncü oldu.

Erkeklerdeyse 18.58’lik derecesiyle Efe İşler birinci, 21.16’lık derecesiyle Muhammet Yavuz Selimoğlu ikinci ve 22.26’lık derecesiyle Muhammed Naim Mısıroğlu (Namei Masrı) üçüncü oldu. Aralarında milli sporcuların da bulunduğu etkinlikte yarışmanın kadınlar ve erkekler kategorilerinde birinci olanları, Atatürk’e olan minnet duygularını ifade ederek onun gibi bir lidere sahip oldukları için büyük onur duyduklarını söyledi. Alanda “Duyanlara, duymayanlara… Biz onu seviyoruz” yazılı pankart da açıldı.