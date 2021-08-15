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Karadeniz'de can kaybı sayısı 64'e yükseldi

Türkiye'yi yasa boğan Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinde durum ağırlaşıyor. Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi. Kayıp 77 vatandaşın bulunması için aramalar devam ediyor

15 Ağustos 2021 Pazar 21:45
Karadeniz'de can kaybı sayısı 64'e yükseldi

Karadeniz'de can kaybı sayısı 64'e yükseldi


Sağanak yağış nedeniyle 4 gün önce Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinde tablo giderek ağırlaşıyor. Daha fazla can kaybı meydana gelmemesi için tahliye çalışmaları hızlandırılırken, kayıp vatandaşların aranmasına da devam ediliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 48 vatandaşımız Kastamonu'da, 9 vatandaşımız Sinop'ta, 1 vatandaşımız da Bartın'da hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 58 vatandaşımızın 15'inin kimliği henüz belli değil. Kayıp ihbar sayısı Bozkurt'ta 62, 15 tane de Sinop'taki, toplam 77" dedi.


64 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle 64 vatandaşımız (54 Kastamonu, 9 Sinop, 1 Bartın) hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir" denildi. 

SOYLU: 77 VATANDAŞIMIZ KAYIP

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinin ardından incelemeler sonrası açıklamalar yaptı.

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada yaşanan sel felaketinin şiddetine dikkat çekerek "Kastamonu'da, Sinop'ta yine Bartın'ımızda meydana gelen sel felaketi sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla arkadaşlarımızla ayrı ayrı bölgelerde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

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