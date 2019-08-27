Karadeniz'de nükleer âlarm | Ankara Rusya'daki kazayı izliyor



Rusya'da füze testi sırasında meydana gelen nükleer kazanın ardından Karadeniz'de nükleer sızıntı seviyesi saat saat ölçülüyor. Karadeniz kıyısı boyunca yapılan ölçümler Ankara'da kurulan kriz masasında sürekli değerlendiriliyor. İkinci bir Çernobil krizinin yaşanmaması için alınacak önlemler masada tutuluyor.

Rusya'nın Severodvinsk kentinde askeri bir üste meydana gelen kaza sırasında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Kaza sırasında radyoaktif sızıntı meydana gelmiş, kazaya ilk müdahalede bulunan doktorlar da askeri hastanede karantina altına alınmıştı.

Radyasyon bulutlarının Karadeniz üstünden Türkiye'ye doğru hareketliliği yolunda bilgiler Ankara'yı harekete geçirdi.

Rusya'nın meteoroloji ajansı Rosgidromet, füze testinde meydana gelen patlamanın ardından radyasyon seviyesinin normalden 4 ile 16 kat arasında fazla olduğu ilan etmesiyle birlikte son bir haftadır ölçüm aralığı 24 saatte birden saat başına çekildi.

RADYASYON BULUTLARI TÜRKİYE'Yİ ETKİLER Mİ?

Rusya'daki nükleer patlamanın neden olduğu radyasyon serpintisi ülkenin kuzey kesimlerinde 16 kat artarken, etkilerinin Karadeniz'de kıyısı bulunan ülkeleri tehdit edebileceği ortaya çıktı. Patlamanın hemen ardından Karadeniz bölgesinde yer alan ve her saat başı radyasyon düzeyini ölçen istasyonlardan gelen veriler yakın markaja alındı. Radyasyonun, meteorolojik şartlarla Türkiye'ye taşınma olasılığına karşı da bazı projeksiyonlar yapıldı. Edinilen ilk bilgilere göre Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında ölçüm istasyonlarından alınan verilerde şimdiye kadar kayda değer veri artışına rastlanmadı.



NÜKLEER İZLEMEYE AĞIRLIK VERİLDİ

Kazanın duyulmasının ardından Ankara da harekete geçti. Türkiye'de, potansiyel nükleer tehlikelere karşı bir erken uyarı sistemi bulunuyor. Ülkeyi etkileyebilecek düzeyde radyasyon sızıntısı olması durumunda uyarı verecek olan sistem, havadaki "gama radyasyon" düzeyindeki artışı algılıyor. Bunun için de ülkenin başta sınır bölgeleri olmak üzere değişik noktalarına ölçüm istasyonları kuruldu.

Rusya’daki kaza sonrasında Karadeniz bölgesinde yer alan ölçüm istasyonlarından gelen veriler yakın markaja alındı. Ölçüm istasyonlarından alınan ve alınmaya devam eden veriler, radyasyon seviyesinde olağan dışı bir artışa işaret etmedi.

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK),rüzgar ve benzeri meteorolojik gelişmelerle radyasyonun Türkiye'ye taşınma olasılığına yönelik projeksiyonlar da yaptı. Bu yönde bir risk görülmedi.