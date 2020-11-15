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Kaza yapan araçlarla selfie çeken adam fenomen oldu

Yolda gördüğü trafik kazalarını görünce, hurdaya dönen otomobillerin önüne geçip selfie çeken adam fenomen haline geldi.

15 Kasım 2020 Pazar 15:45
Kaza yapan araçlarla selfie çeken adam fenomen oldu

Kaza yapan araçlarla selfie çeken adam fenomen oldu


Trafik kazalarının meydana geldiği yerlerde durarak kendi fotoğrafını çeken, bunları da sosyal medyada sık sık paylaşan genç 'Tek hobim bu. Bir türlü vazgeçemiyorum" dedi.

İstanbul'da yaşayan sistem uzmanı Fatih Türkoğlu, kaza yapan araçlarla fotoğraf çekilmeyi hobi haline getirdi. "Asıl amacım insanların hızlı araç kullanımından kaynaklı olarak, nasıl olayla karşılaştıklarını gözler önüne sermekti" diyen Türkoğlu, "Kazalı arabaların peşinden gidiyorum hep. Bundan nasıl kurtulacağım bilmiyorum, bilen varsa bana yardımcı olsun" diyerek yardım istedi.


Bugüne kadar yüzlerce araçla selfie çeken 27 yaşındaki Türkoğlu, kaza yapan araçların yanına giderek selfie çekip sosyal medyada paylaşıyor. Sosyal medyada 'Kaza adam' ismi ile fenomen haline gelen, bundan artık rahatsızlık duymaya başladığını belirten Türkoğlu, bu durumdan kurtulmanın yollarını arıyor.

"ARTIK ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ"

İlk olarak kaza yapan bir TIR ile fotoğraf çektiğini ve bunu sosyal medya üzerinden paylaşınca beğeni aldığını, ardından bunun alışkanlık haline geldiğini söyleyen Fatih Türkoğlu, "Hobi olarak kazalı arabaların fotoğraflarını çekiyorum. İlk olarak, ben yolda yürüdüğüm sırada arkamda aniden araç yüklü bir TIR frenin patlamasından dolayı yokuşta takla attı. Ben de orada bir selfie çektim. Bunu sosyal medyada paylaştım. İnsanların çok dikkatini çekti. Ben de sürekli çekmeye başladım. Asıl amacım insanların hızlı araç kullanımından kaynaklı olarak, nasıl olayla karşılaştıklarını gözler önüne sermekti. Artık alışkanlık haline geldi. Yolda kazalı araç görünce durup selfie çekiyorum bu da bir zaman alıyor benim için. Kazalı arabalarla fotoğraf çekmek benim için artık bir hobi oldu" dedi.

"BU DURUMDAN NASIL KURTULACAĞIM BİLMİYORUM"

Kaza yapan araçları takipçilerinin attığını söyleyen Türkoğlu, bu durumdan artık rahatsızlık duyduğunu belirterek yardım istedi. Türkoğlu, "Kazaları takipçilerim bana mesaj olarak gönderiyor, sayfalar var bana gönderiyor, ben de kaza yerine gidip fotoğraf çekiyorum. Ben bu durumdan rahatsızlık duymaya da başladım. Artık öyle bir hale geldim ki, evimin yanında çizilmiş bir araba görüyorum, selfie çekesim geliyor. Tamponsuz araba görüyorum, takip edip fotoğraf çekmek istiyorum. Bundan nasıl kurtulacağım ben de bilmiyorum. Kazalı araçlar benim hayatımın bir bütünü oldu. Kendi işlerime engel olmaya başladı. Kazalı arabaların peşinden gidiyorum hep. Bundan nasıl kurtulacağımı bilmiyorum, bilen varsa bana yardımcı olsun" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
KazaSelfie
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