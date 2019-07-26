Keyfi trafik cezasını iptal eden hakime ceza

Adalet dünyasında gücü yeten yetene! Haksız yere keyfi olarak kestirilen trafik cezasını iptal eden hakim, devreye giren torpille adeta cezalandırıldı..



Gümüşhane'de bir vatandaşa ters şeritte gittiği için Savcı Kübra Kırtaş'ın talimatıyla yazdırılan trafik cezasını iptal eden hakime sürgün gibi tayin cezası verildi. Trafikte 'Sitem ettiği' kadın sürücünün Gümüşhane Savcısı olduğunu sonradan öğrenen vatandaş, kendisine haksız yere keyfi olarak kesilen 2 bin TL para cezasının kaynağını araştırırken Trabzon ile Gümüşhane arasında adalet savaşları yaşandı.

TERS ŞERİT İDDİASI HERKESİ TERS KÖŞEYE YATIRDI



Tatil için geldiği memleketinde ters şeride girdiği için hakkında 2 bin TL trafik cezası kesilen Furkan Yılmaz adlı vatandaşın hukuk mücadelesi iddiaya göre keyfi bir uygulamayı gün yüzüne çıkarttı. Üstelik bu uygulama bir hakimin de yer değiştirmesine, adliye kurumu içinde torpili olanın görev yeriyle dilediği gibi oynayabileceğini de gözler önüne serdi.

Cezaya konu olan vatandaşın güzergahının ters şerit olmadığı trafik MOBESE kayıtlarıyla ortaya çıkınca, cezanın iki sürücü arasındaki karşılıklı sitemden kaynaklandığı iddia edildi.

Savcı Kübra Kırtaş'ın görevli trafik memurlarına telefonla talimat vererek kestirdiği ters şerit cezasının Trabzon'a iptalini sağlayan hakim Buse Kevser İncaman'ın görev yeri değiştirildi. Sulh Ceza Mahkemesindeki görevinden alınan Hakim İncaman, Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi olarak görevlendirildiği öğrenildi. İncaman'ın söz konusu karara itiraz ettiği bildiriliyor.

PARA CEZASI İPTAL EDİLDİ

Ceza mağduru olan Furkan Yılmaz adlı vatandaş karara itirazda bulunmuş, Sulh Ceza Hakimi Buse Kevser İncaman, cezayı yazan, nöbetçi olan polis memurlarının yanı sıra sorumlu müdür yardımcısının ifadesini almasını sağlamıştı. MOBESE görüntülerini izleyen hakim, ceza yazılan Furkan Yılmaz'ın kural ihlali yapmadığını tespit etti. Cezayı yazan polisin korktuğu için işlem yaptığını tespit eden hakim savcının yol vermediği gerekçesiyle sürücüye ceza yazdırdığını tespit etti. Hakim bunun üzerine bin 2 TL para cezası iptal etti. Öte yandan Furkan Yılmaz adlı vatandaş kendisine ceza yazan polisler hakkında kanunsuz emri yerine getirmekten CİMER'e şikayette bulundu.

