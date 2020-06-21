Komandoların ağır yükü | 40 kiloluk sırt çantalarıyla sınır ötesine yürüdüler





Irak Suriye hattını Türkiye sınırı üzerinden kapatmaya hazırlanan ABD destekli terör örgütü PKK'nın planını komandolarımız bozdub. Önceki gün başmayan operasyonda örgütün yıllardır "Girilmez" ilan ettiği Kuzey Irak'taki kampları yerle bir edilirken, komandolarımız saha hakimiyetini ilk 24 saat içerisinde başarıyla sağladı. Örgütün yönetim kadrosu Irak'ın içlerine kaçarken, üst düzey kadroların ise İran'a gittiği ortaya çıktı. Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yapıp, Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçtiğini duyurdu.



Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Zordur komando olmak. Gönlünde vatan ve millet aşkı, sırtında 40 kiloluk yük. Kahraman komandolarımız, dün akşam 40 kiloluk çantalarının hazırlıklarını yaparak Pençe Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti" denildi.

Paylaşılan videoda ise komandoların hazırlıkları ve 'Komando Andı'nı okudukları anlar yer alıyor.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Pençe-Kaplan Operasyonu’nda terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda, terör örgütü PKK’lı teröristlerin inlerine girilmeye devam ediliyor.

Kahraman Komandolarımız tarafından bölgedeki sığınaklarda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde;

- 1 adet RPG-7 silahı

- 1 adet RPG-7 mühimmatı ve 13 adet sevk fişeği,



- 1 adet çanta ve içerisinde 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı,- 1 adet telsiz düzenekli EYP,- Uzaktan komutalı EYP yapımında kullanılan malzemeler (pil blokları, frekans gönderici, akü, infilaklı fitil)- 1 Adet telsiz,- 1 adet dürbün,- 2 adet termal şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirilerek bulundukları sığınaklarla birlikte METİ Timlerimizce imha edildi.