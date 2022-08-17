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Konser'de sürpriz konuk | 'Konya uyan artık' dedi, saldırıya uğradı

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları sırasında verilen konserde sahneye fırlayan genç, Konyalıları uyardı. Protestocu genç salon görevlilerinin saldırısına uğradı

17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:17
Konser'de sürpriz konuk | 'Konya uyan artık' dedi, saldırıya uğradı

Konser'de sürpriz konuk | 'Konya uyan artık' dedi, saldırıya uğradı


AKP'nin kalesi olarak bilinen Konya'da 'İz Bırakan Ezgiler' konserinde dikkat çeken bir an yaşandı. Konser sırasında bir genç sahneye fırladı ve "Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme" diye bağırdı.

5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'İz Bırakan Ezgiler' konseri düzenlendi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı konserde şaşkına çeviren anlar yaşandı. 


Konser devam ederken sahneye atlayan bir genç "Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme" diye seslendi.

Protestocu genç, eyleminin ardından salonda görev yapan kişilerin saldırısına uğradı. 

Talihsiz genç gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınarak savcılığa gönderildi.


 

Son Güncelleme: 17.08.2022 18:26
Anahtar Kelimeler:
KonyaKonser
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