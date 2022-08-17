Konser'de sürpriz konuk | 'Konya uyan artık' dedi, saldırıya uğradı
AKP'nin kalesi olarak bilinen Konya'da 'İz Bırakan Ezgiler' konserinde dikkat çeken bir an yaşandı. Konser sırasında bir genç sahneye fırladı ve "Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme" diye bağırdı.
5. İslami Dayanışma Oyunları kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'İz Bırakan Ezgiler' konseri düzenlendi.
Konya uyan artık APK ye oy verme diye haykıran çocuk helâl olsun sana !???? pic.twitter.com/UfaZQoPpF1— nurse ???? (@nurse_hemsre) August 17, 2022
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı konserde şaşkına çeviren anlar yaşandı.
Konser devam ederken sahneye atlayan bir genç "Konya uyan artık AK Parti'ye oy verme" diye seslendi.
Protestocu genç, eyleminin ardından salonda görev yapan kişilerin saldırısına uğradı.
Talihsiz genç gelen polis ekipleri tarafından ifadesi alınarak savcılığa gönderildi.