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Konya'da deprem oldu | Konya merkez sallandı 5.0

Konya'da korkutan deprem. Depremin merkez üssü Kızılören, büyüklüğü 5.0

08 Kasım 2021 Pazartesi 20:28
Konya'da deprem oldu | Konya merkez sallandı 5.0

Konya'da deprem oldu

AFAD Konya'nın büyük bölümünde hissedilen depremin merkez üssünü Kızılören olarak duyurdu. 

AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 5.0
 

AYRINTILAR TAKİP EDİLİYOR 20.55

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.08 20:43:20  37.8718   32.1197        5.0      -.-  5.1  5.0   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel
2021.11.08 20:37:22  38.2555   38.7145        5.0      -.-  1.5  -.-   CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2021.11.08 20:34:57  41.3815   43.9828        4.8      -.-  3.1  3.1   GURCISTAN                                         İlksel
2021.11.08 20:28:37  36.4422   27.1275        9.7      -.-  1.6  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.08 19:55:36  36.4913   27.1102        5.4      -.-  1.3  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.08 19:39:04  37.7092   26.7665       19.5      -.-  1.3  -.-   SISAM ADASI (EGE DENIZI)                          İlksel
2021.11.08 19:32:13  38.0190   27.2282       10.8      -.-  1.0  -.-   GOLOVA-MENDERES (IZMIR)                           İlksel
2021.11.08 18:56:13  37.0520   28.3365        0.0      -.-  1.4  -.-   AKYAKA-ULA (MUGLA)                                İlksel
2021.11.08 18:20:34  39.7783   26.2957        0.0      -.-  1.2  -.-   HISARALAN-EZINE (CANAKKALE)                       İlksel
2021.11.08 18:12:30  35.1732   25.2215        2.9      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.08 17:41:35  37.2025   27.9037        0.0      -.-  1.5  -.-   KAYADERE-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2021.11.08 16:35:18  38.4203   39.0713       29.4      -.-  1.5  -.-   GOZELI-SIVRICE (ELAZIG)                           İlksel
2021.11.08 15:51:08  39.2197   27.6677        0.0      -.-  1.5  -.-   EVCILER-SOMA (MANISA)                             İlksel
2021.11.08 15:12:04  34.8067   24.8187        5.6      -.-  3.2  3.2   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.11.08 14:43:50  36.1610   28.8542       19.7      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.08 12:46:03  38.9587   42.0272        1.7      -.-  2.8  -.-   GUNBATMAZ-BULANIK (MUS)                           İlksel
2021.11.08 12:43:06  37.2180   37.2833        0.0      -.-  1.7  -.-   INCESU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                     İlksel
2021.11.08 10:32:24  35.1243   25.2302        7.5      -.-  2.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.08 10:19:59  39.0973   27.8670       13.5      -.-  1.5  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2021.11.08 09:20:25  36.3950   27.2235       16.1      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.08 07:21:18  37.5108   28.1185       23.5      -.-  1.7  -.-   SOGUTCUK-CINE (AYDIN)                             İlksel
2021.11.08 07:16:32  37.9068   26.8782       12.9      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.11.08 06:54:45  35.0898   25.1953       13.6      -.-  2.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.11.08 06:51:44  36.3797   27.1293       10.0      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.08 06:48:51  36.3935   27.1195       14.7      -.-  3.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel

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Konya merkez ile çok sayıda ilçesinde hissedilen depremin şiddeti henüz belli değil


Konya şehir merkezinde de hissedilen depremin merkez üssü henüz belli değil.

Konya'nın güneyinde yer alan Seydişehir ilçesi ile en kuzeyde yer alan Ilgın ilçelerinde geniş bir alanda hissedilen depremin şiddeti Kandilli Rasathanesi tarafından henüz açıklanmadı.

Konya'nın çok sayıda ilçesinde hissedilen depremi en yoğun Meram'da oturan vatandaşları tedirgin etti. Sarsıntı sonrası yıkım, ölü ya da yaralı konusunda henüz net bilgi yok. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğü konusunda saat 20.53'e kadarn bir açıklama yapmadı

AYRINTILAR GELİYOR

Son Güncelleme: 08.11.2021 20:59
Anahtar Kelimeler:
Konya Deprem
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