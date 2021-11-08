Konya'da deprem oldu | Konya merkez sallandı 5.0

Konya'da deprem oldu

AFAD Konya'nın büyük bölümünde hissedilen depremin merkez üssünü Kızılören olarak duyurdu.

AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 5.0



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..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.08 20:43:20 37.8718 32.1197 5.0 -.- 5.1 5.0 KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.08 20:37:22 38.2555 38.7145 5.0 -.- 1.5 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2021.11.08 20:34:57 41.3815 43.9828 4.8 -.- 3.1 3.1 GURCISTAN İlksel 2021.11.08 20:28:37 36.4422 27.1275 9.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.08 19:55:36 36.4913 27.1102 5.4 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.08 19:39:04 37.7092 26.7665 19.5 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.08 19:32:13 38.0190 27.2282 10.8 -.- 1.0 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel 2021.11.08 18:56:13 37.0520 28.3365 0.0 -.- 1.4 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel 2021.11.08 18:20:34 39.7783 26.2957 0.0 -.- 1.2 -.- HISARALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel 2021.11.08 18:12:30 35.1732 25.2215 2.9 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.08 17:41:35 37.2025 27.9037 0.0 -.- 1.5 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel 2021.11.08 16:35:18 38.4203 39.0713 29.4 -.- 1.5 -.- GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2021.11.08 15:51:08 39.2197 27.6677 0.0 -.- 1.5 -.- EVCILER-SOMA (MANISA) İlksel 2021.11.08 15:12:04 34.8067 24.8187 5.6 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.08 14:43:50 36.1610 28.8542 19.7 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2021.11.08 12:46:03 38.9587 42.0272 1.7 -.- 2.8 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel 2021.11.08 12:43:06 37.2180 37.2833 0.0 -.- 1.7 -.- INCESU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2021.11.08 10:32:24 35.1243 25.2302 7.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.08 10:19:59 39.0973 27.8670 13.5 -.- 1.5 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2021.11.08 09:20:25 36.3950 27.2235 16.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.08 07:21:18 37.5108 28.1185 23.5 -.- 1.7 -.- SOGUTCUK-CINE (AYDIN) İlksel 2021.11.08 07:16:32 37.9068 26.8782 12.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.08 06:54:45 35.0898 25.1953 13.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.08 06:51:44 36.3797 27.1293 10.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.08 06:48:51 36.3935 27.1195 14.7 -.- 3.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

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Konya merkez ile çok sayıda ilçesinde hissedilen depremin şiddeti henüz belli değil



Konya şehir merkezinde de hissedilen depremin merkez üssü henüz belli değil.

Konya'nın güneyinde yer alan Seydişehir ilçesi ile en kuzeyde yer alan Ilgın ilçelerinde geniş bir alanda hissedilen depremin şiddeti Kandilli Rasathanesi tarafından henüz açıklanmadı.

Konya'nın çok sayıda ilçesinde hissedilen depremi en yoğun Meram'da oturan vatandaşları tedirgin etti. Sarsıntı sonrası yıkım, ölü ya da yaralı konusunda henüz net bilgi yok. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğü konusunda saat 20.53'e kadarn bir açıklama yapmadı

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