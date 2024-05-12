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Konya'da torpil skandalı Dekanın başını yaktı

Konya Teknik Üniversitesi'nde torpilli adayların kavgası dekanın başını yaktı. En güçlü torpilli, ataması yapılan Dekan kızının atamasını iptal ettirirken, anne Prof. Dr. Mine Ulusoy görevden alındı.

12 Mayıs 2024 Pazar 13:08
Konya'da torpil skandalı Dekanın başını yaktı






Konya'da torpil skandalı Dekanın başını yaktı

Kendi yakınlarını yıllardır kamu kurumlarıyla tıka basa dolduran AK Parti iktidarı, yerel seçimlerde aldığı yenilgiye rağmen yakınlara torpilden bir türlü vazgeçmiyor. Son örnek Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde ortaya çıktı. Dekan Prof. Dr. Mine Ulusoy'un başını yakan olayda torpilli adaylar yarıştı. Neopitizm kavgasında AKP yönetimine yenilen Prof. Dr. Mine Ulusoy'un görevden alınmasına neden olan olay üniversite camiasında tepkilere neden olurken AKP il teşkilatından referansla çok sayıda kişinin bu okulda görev yaptığı iddia ediliyor. AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın da adının karıştığı skandal sonrası YÖK'ün nasıl tutum alacağı merakla bekleniyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nde bugün Aytunç Ürkmez imzasıyla yayınlanan habere göre üniversitelerde akademik başarının yerine “torpil” daha önemli bir nitelik haline geldi. Bunun örneği Konya Teknik Üniversitesi’nde yaşandı.

Üniversite mimarlık fakültesi için geçen 31 Aralık’ta kadro ilanı verdi. Fakültenin dekanı Prof. Dr. Mine Ulusoy’un kızı ilana başvuru yaptı. Yapılan sınavda en yüksek puanı da Ulusoy’un kızı aldı. Ancak rektörlük, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 13 Şubat’ta ilanı iptal etti.

REKTÖR ULUSOY DEKANLIKTAN ATILDI

İddiaya göre iptalin gerekçesi AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın, rektör Prof. Dr. Osman Nuri Çelik’ten kadroya alınmasını talep ettiği D.A.T’nin sınavda başarılı olamaması gösterildi. Sınavın iptalinin ardından sınavda en yüksek notu alan dekan Ulusoy’un kızı, “hakkının elinden alındığı” gerekçesiyle rektörlüğe dava açtı. Bu gelişmelerin ardından rektörlük dekan Ulusoy’un görevden alınmasını istedi.

YÖK, mevzuatın “bir memurun ancak disiplin soruşturması kapsamında ve 3 ayı geçmemek koşuluyla görevden alınabilir” kuralına uymadan Ulusoy’u dekanlık görevinden aldı. Ulusoy’un yerine yeni biri atanana kadar rektör Prof. Dr. Çelik görevlendirildi. İddialara göre; Prof. Ulusoy’un görevden alınması gerekçesini sorduğu Çelik, “Kızın kurumumuzu mahkemeye vererek zedeledi. Bu yüzden seni dekanlıktan aldık” yanıtını verdi.

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