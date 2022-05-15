Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Konya Ereğli'de 576 kişi hastaneli oldu

Konya Ereğli'de son 24 saatte 576 kişi bulantı, kusma, ishal şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Hastaneye başvuranlar tedavi edilerek taburcu edildi.

15 Mayıs 2022 Pazar 23:05
Konya Ereğli'de 576 kişi hastaneli oldu

Konya Ereğli'de 576 kişi hastaneli oldu


Konya Ereğli ilçesinde yaşanan esrarengiz rahatsızlık vatadaşları hastanelik etti. İlçe Kaymakamı Edip Çakıcı, yaptığı yazılı açıklamada, Ereğli Devlet Hastanesine dün gece yarısından itibaren bulantı, kusma ve ishal şikayetleri ile normalin üzerinde bir başvuru olduğunu açıkladı.

Bulantı, kusma ve ishal vakalarındaki normalin üzerinde artış ile ilgili olarak ilgili tüm kurumların çalışmaya başladığını vurgulayan Çakıcı, şunları söyledi: "Vaka sayısının artış nedeni henüz belirlenememiş olmakla birlikte vaka sayısının artışına neden olabilecek etmenler titizlikle araştırılmaktadır. Hastaneye başvuran hastalarımızın genel sağlık durumları iyi olup poliklinik hizmeti veren doktor sayımız yeterli durumdadır. Bugün hizmet veren nöbetçi eczane sayımız artırılmıştır."

AKP İlçe Başkanı Zübeyir Dursun da yaptığı açıklamada, Ereğli Kaymakamlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, KOSKİ ve Devlet Hastanesi yönetimi ile Salgın Kriz Masası oluşturulduğunu ifade etti.

Dursun, acil servise bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle başvuruların artması nedeniyle yapılan ön tetkiklerde içme suyu analizlerinde salgına sebebiyet verebilecek verilere rastlanmadığını vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Hastanemize başvuran vakalarda korkulacak bir durum bulunmamakta olup hastaların gerekli tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Bu vakalardan başka bir sağlık kuruluşuna sevk bulunmamaktadır. Ereğli'de 2022 başından bu yana 115 noktada toplamda 1798 klor bakiye ölçümü yapılmış olup, uygunsuzluğa rastlanmamıştır. 9 Mayıs'ta da 10 noktadan (Belkaya Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi, Zengen Gazi Mustafa Kemal İlkokulu, Acıpınar Mahallesi İlkokulu, Aziziye Mahallesi KOSKİ Hizmet Binası, Çayhan Mahallesi Rahime ve Kadir Özer Ortaokulu, Bulgurluk Mahallesi Camisi, Bahçeli Mahallesi Camisi, Ziya Gökalp Mahallesi Özkoçlar Petrol, Melicek Mahallesi Camisi, Ulumeşe Mahallesi Camisi) alınan içme suyu numunelerinde salgına sebebiyet verecek değerlere rastlanmamıştır. İlçemizde yaşayan her bir vatandaşımızın sağlığı bizim için değerli olup gereken önlemler alınmaktadır. Tüm bu sebepler dikkate alındığında içme ve kullanma sularından kaynaklanan bulaşıcı bir rahatsızlığın olduğu konusundaki asılsız söylentilere itibar edilmemesi gerekmektedir. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve KOSKİ ekipleri kesintisiz bir şekilde denetimlere devam etmektedir."
 

Anahtar Kelimeler:
KonyaEreğli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangını şalgam suyu ile söndürdüler
Yangını şalgam suyu ile söndürdüler
Hiç almadığı para, imzalamadığı senet için kabusu yaşıyor
Hiç almadığı para, imzalamadığı senet için kabusu yaşıyor
AKP'li meclis üyeleri çılgına döndü, su şişesi fırlattılar
AKP'li meclis üyeleri çılgına döndü, su şişesi fırlattılar
Metin Gürcan için yeniden tutuklama kararı
Metin Gürcan için yeniden tutuklama kararı
Suriye'den havanlı saldırı, 1 şehit var
Suriye'den havanlı saldırı, 1 şehit var
Taksim Camii'ne namaz kılmak için lüks araçla gelmişler
Taksim Camii'ne namaz kılmak için lüks araçla gelmişler
Valilik, gençlere şenlik yapmayı yasakladı
Valilik, gençlere şenlik yapmayı yasakladı
Yabancılar yüzünden İstanbul'da kiralar fırladı
Yabancılar yüzünden İstanbul'da kiralar fırladı
Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi, Ali Nesin isyan etti
Nesin Vakfı'nın banka hesapları bloke edildi, Ali Nesin isyan etti
Türk sağlık ordusunun 70 yıllık mücadelesini kaçak sığınmacılar çöpe attı
Türk sağlık ordusunun 70 yıllık mücadelesini kaçak sığınmacılar çöpe attı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim