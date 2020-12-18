Koranavirüs 18 Aralık'ta 246 can aldı

Türkiye'nin pandemiye karşı verdiği mücadelede, iyileşen hasta sayılarında artış kaydedilirken, vefat sayılarındaki yükselişin önüne geçilemiyor. Covid-19 yüzünden 18 Aralık Cuma günü hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 246 oldu. Son 24 saatte. koronavirüsle ilgili veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 18, 2020

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim" dedi.

18 ARALIK 2020 KORONAVİRÜS VERİLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 707 oldu, 31 bin 945 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi.

