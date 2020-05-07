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Koravirüs 7 Mayıs Raporu | can kaybımız 3 bin 641'e yükseldi

Covid-19 pandemisi can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların aldığı tedbirler yeni bir ayamaya girerken bugün 57 vatandaşımız can verdi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 19:22
Koravirüs 7 Mayıs Raporu | can kaybımız 3 bin 641'e yükseldi


Koravirüs 7 Mayıs Raporu | can kaybımız 3 bin 641'e yükseldi



Koronavirüs salgınında tüm danyada can kayıpları devam ediyor. Dünya genelinde can kaybı saat 19.00 itibariyle 267 bin 106'yı buldu. Dünya genelinde 3 milyon 862 bin 190 kişiye bulaşan koronavirüs yüzünden halen 48 bin kişi yoğun bakımda tutuluyor. Türkiye'de ise durum alınan önlemler sayesinde kontrol altında tutuluyor. 


 

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 57 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 3 bin 641'e ulaşırken, toplam vaka sayısı 133 bin 721'a yükseldi


Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 57 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 3 bin 641'e ulaşırken, toplam vaka sayısı 133 bin 721'a yükseldi

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Son Güncelleme: 07.05.2020 19:26
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