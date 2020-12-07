Koronalı genç çarşıda gezerken bulundu | Polis çembere aldı
Koronavirüs hastalarının duyarsız davranışları, vatandaşların da sağlığını tehdit ediyor. Aksaray'da sağlık görevlileri, koronavirüs testi pozitif çıkan A.Ç.'nin (18) sokakta olduğunu öğrenince polisten yardım istedi. Polis ekipleri, sokakta buldukları gencin çevresinde çember oluşturdu.
Aksaray'da A.Ç., koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine dün akşam hastaneye gidip test yaptırdı. Sağlık görevlileri gence sonuç çıkana kadar evinde izole olmasını söyledi. Ancak A.Ç., bugün test sonucunu beklemeden gezmeye çıktı. Test sonucu pozitif çıktı.
Ambulansı bekleyen A.Ç., gazetecilerin "Neden sokağa çıktığınız?" sorusuna "Ben pozitif çıktığımı bilmiyordum. O yüzden çarşıya çıktım. Dün test vermiştim. Çarşıya geldiğimde beni doktor aradı ve testin pozitif çıktığımı söyledi. Ben de sağlık ekiplerinin gelmesini bekledim" dedi.
Ambulansla karantina sürecini geçireceği evine götürülen A.Ç.'ye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza uygulandı.