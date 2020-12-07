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Koronalı genç çarşıda gezerken bulundu | Polis çembere aldı

Salgına karşı sürdürülen olağanüstü mücadele, vatandaşların duyarsız davranışları yüzünden zaman zaman sekteye uğruyor. Aksaray'da test sonucu pozitif çıkan genç çarşıda gezerken yakalandı.

07 Aralık 2020 Pazartesi 22:46
Koronalı genç çarşıda gezerken bulundu | Polis çembere aldı

Koronalı genç çarşıda gezerken bulundu | Polis çembere aldı


Koronavirüs hastalarının duyarsız davranışları, vatandaşların da sağlığını tehdit ediyor. Aksaray'da sağlık görevlileri, koronavirüs testi pozitif çıkan A.Ç.'nin (18) sokakta olduğunu öğrenince polisten yardım istedi. Polis ekipleri, sokakta buldukları gencin çevresinde çember oluşturdu. 

Aksaray'da A.Ç., koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine dün akşam hastaneye gidip test yaptırdı. Sağlık görevlileri gence sonuç çıkana kadar evinde izole olmasını söyledi. Ancak A.Ç., bugün test sonucunu beklemeden gezmeye çıktı. Test sonucu pozitif çıktı. 

Sağlık görevlileri de A.Ç.'yi telefonla arayıp bilgi verdi. A.Ç., dışarıda olduğunu söyleyince, durum polise bildirildi. A.Ç.'nin bulunduğu bölgeye giden polis, gencin çevresinde çember oluşturup, ambulans gelene kadar kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

Ambulansı bekleyen A.Ç., gazetecilerin "Neden sokağa çıktığınız?" sorusuna "Ben pozitif çıktığımı bilmiyordum. O yüzden çarşıya çıktım. Dün test vermiştim. Çarşıya geldiğimde beni doktor aradı ve testin pozitif çıktığımı söyledi. Ben de sağlık ekiplerinin gelmesini bekledim" dedi.

Ambulansla karantina sürecini geçireceği evine götürülen A.Ç.'ye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Korona
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