Koronavirüs 20 Mayıs raporu | Virüs yayılımı yavaşlıyor



Koronavirüse karşı alınan etkin kontrol, takip ve önlemler etkisini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde bugün koronavirüsle ilgili son bilgiler yayınlandı. Açıklanan son bilgilere göre bugün 23 vatandaşımız hayatını kaybetti. Son üç günlük verilerle ilgili tabloyu haberin devamında bulabilirsiniz.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 152.587'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.222 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 20 Mayıs Türkiye koronavirüs tablosu...

20 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"VAKA SAYIMIZ, 1.000’İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe."