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Koronavirüs 7 Nisan'da 276 can aldı

Koronavirüs tablosu her geçen gün ağırlaşıyor. Dün 211 vatandaşımız can verirken, bugün 24 saat içinde can kaybı 276'ya yükseldi.

07 Nisan 2021 Çarşamba 21:49
Koronavirüs 7 Nisan'da 276 can aldı

Koronavirüs 7 Nisan'da 276 can aldı


Koronavirüs yayılma hızı rekor kırdı. Bir günde 54 bin 740 vatandaşımızda virüs belirtisi tesbit edilddi. 302 bin kişiye bir günde test yapılırken tedavi gören hasta sayısı yeniden 2 binin üzerine çıktı. Türkiye'de şimdiye kadar 3 milyon 633 bin kişide virüse rastlandı.

Sağlık Bakanlığı 7 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Bir günde 276 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 54 bin 740 oldu.

Sağlık Bakanlığı 7 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 54 bin 740 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 276 hasta ise hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 604 oldu, 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.


DÜN 211 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 477 oldu, 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.
 

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Anahtar Kelimeler:
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