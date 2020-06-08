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Koronavirüs 8 haziran raporu | 3 bin 411 vatandaşımız iyileşti

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 411 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 141 bin 380 oldu.

08 Haziran 2020 Pazartesi 22:13
Koronavirüs 8 haziran raporu | 3 bin 411 vatandaşımız iyileşti

Koronavirüs 8 haziran raporu | 3 bin 411 vatandaşımız iyileşti


Koronavirüsle mücadelede 8 Haziran Raporu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili paylaşımda, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var." ifadelerini kullandı.

'TEDBİR AZALIRSA, TEHDİT ARTACAK''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından son verilere ilişkin, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa, tehdit artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, daha önce yaptığı paylaşımda da "Mesafe kuralına uyalım." uyarısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Koranvirüs
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