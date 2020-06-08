Koronavirüs 8 haziran raporu | 3 bin 411 vatandaşımız iyileşti



Koronavirüsle mücadelede 8 Haziran Raporu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. TEDBİR AZALIRSA, TEHDİT ARTACAK. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/uiZYI4J6nr — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2020

'TEDBİR AZALIRSA, TEHDİT ARTACAK''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili paylaşımda, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından son verilere ilişkin, "Vaka sayısında, maske ve mesafe kuralına uyulması şartıyla önü kesilmesi kolay bir hareketlilik var. İyileşen hasta sayımızda ciddi artış gerçekleşti. Solunum desteğine ihtiyaç azaldı. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişte. Tedbir azalırsa, tehdit artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, daha önce yaptığı paylaşımda da "Mesafe kuralına uyalım." uyarısında bulundu.