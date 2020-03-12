Koronavirüs alarmı | Okullarda koranavirüs tatili | Maclar seyircisiz oynanacak



Koronavirüs'te Türkiye genelinde alınacak olan önlemler açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantının ardından alınan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklandı.

Kalın açıklamasında okulların 16 Mart tarihinden itibaren bir hafta tatil edildiğini, süper lig maçlarının da seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde bir dizi kararlar alındı. Öncelikle ilk orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Dolayısıyla ara tatil önceye alınmış olacaktır. 23 Mart itibarıyla uzaktan eğitim yöntemiyle internet ve televizyon kanallarından öğrencilerimiz eğitim görecektir.

Türkiye Koronavirüs ile mücadale eylem planında yeni bir aşamaya geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği ve yaklaşık 4.5 saat süren 'corona virüs Toplantısı' sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. Kalın," İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edilecek. Spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanması karar verildi. Üniversiteler 16 Mart'ta 3 hafta tatil edilecek" açıklamalarında bulundu.

Bunun nasıl olacağını Milli Eğitim Bakanlığımız ailelerle paylaşacak.

Üniversitelerimizle ilgili 6 Mart'tan itibaren 3 hafta boyunca tatil edilecektir. Bunun nasıl telafi edileceği konusunda YÖK'le koordineli bir şekilde tanzim edilecek. Üniversitelerde eğitim kaybı olmaması için gerekli tedbirler alınacak.

OKULLARDA 3 AŞAMALI CORONA VİRÜSÜ TEDBİRİ

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüse karşı tedbirlerini karşı üç aşamalı olarak hayata geçirdi. Okullarda bilgilendirme çalışmaları, eş zamanlı hijyen ve olası bir tatil durumunda her zaman ve her yerden erişilibilen uzaktan eğitim altyapısı.

Bakanlık, öğrenci, öğretmen ve velilerin bu süreci paniğe kapılmadan sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için 444 0 632 numaralı MEBİM çağrı merkezi üzerinden de 7 gün 24 saat destek ve yönlendirme hizmeti sunuyor.

Maçlarla ilgili alınan karar ise İbrahim Kalın tarafından açıklandı. Kalın tüm karşılaşmaların seyircisiz oynanacağını duyurdu

SORULAR VE CEVAPLAR

Çocuklarımız evlerinde olacak. Evden eğitim suretiyle internet ve televizyondan eğitim alacaklar. Bu süreç de 1 hafta olarak planlandı.

Kültür ve Turizm Bakanımız bununla ilgili değerlendirmeleri yaptıktan sonra konser ve etkinliklerle ilgili olarak açıklama yapacaklar.

Bu kişinin sağlık durumu iyi. Etrafında onunla birlikte karantinaya alınan kişilerde sözkonusu bir problem yok. Bu karantinanın da tedavi sürecinin de netice vermesini bekliyoruz. İtalya'dan tahliye planımız şu anda yok. Vatandaşlarımızın orada kendilerini koruma altına son derece önemli, ama Türkiye'ye gelmeleri durumunda Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerini dinlemeleri son derece önem arz ediyor.

Kreş ve gündüz bakımevleri konusu gündeme gelmedi. Burada ebeveynlerin tercihte bulunmaları sözkonusu olacak. Kendilerinin inisiyatif alarak bu yönde adım atmalarını tavsiye ediyoruz.

Şu an itibarıyla tek vaka var. Sağlık Bakanımız toplantıda bilgi verdiler.

Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz.

Şu an itibarıyla tek vaka var. Sağlık Bakanımız toplantıda bilgi verdiler.

Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz.

Dersaneler yönünde tavsiyemiz onların okullarla ve üniversitelerle ilgili ara verme, tehir etme takvimine kendilerini uydurmalarıdır.

16 Mart itibarıyle ilk orta öğretim tatile giriyor. 23 Mart itibarıyle öğrencilerimiz evlerinden eğitimlerini almaya devam edecekler. Milli Eğitim Bakanlığımız bununla ilgili televizyon, internet eğitim altyapısı hazırladı. Bunlar ailelerle paylaşılacak.

Göreceksiniz detaylarına baktık, çok başarılı bir yöntem. Dünyada ilk defa uygulanacak. Çok başarılı bir süreç yönetimi olduğunu düşünüyoruz. Salı günü İstanbul'da sayın Merkel ve Macron'la zirve toplantısı olacak.

Şu anda Spor Bakanımız da toplantıdaydı. Kendisi de Futbol Federasyonu ve ilgililerle görüşecek. Bu hafta sonu itibarıyle başlaması önem arzediyor.

Üniversitelerde idari kadrolarla ilgili şu anda planlama yok. YÖK tasarrufunda planlanacak. Kendileri de karar verebilirler. Öğretmenlerimizle ilgili Milli Eğitim Bakanlığımız bir açıklama yapacak.

YÖK; UZAKTAN EĞİTİM YOK



Yükseköğretim Kurulu ( YÖK),"Üniversitelerde 16 Mart'ta başlayacak tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak." açıklamasında bulundu.

YÖK'ün açıklamasında, "Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak. Koronavirüsün Türkiye'deki seyrine göre bu konu yeniden değerlendirilecek. Üniversitelerdeki bütün koronavirüs tedbirleri YÖK çatısı altında, YÖK'ün koordinasyonunda, YÖK'te üniversitelerle sürekli temasta olarak yürütülecek. 3 haftalık tatil sonrasında salgının durumuna göre, ilgili devlet makamlarının değerlendirmesine göre hareket edilecek. Şuan için sadece 3 hafta tatil kararı kesin" ifadesine yer verildi.

YÖK, üniversitelerdeki tatil süresince konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre gibi etkinliklerin de düzenlenmeyeceğini duyurdu.

ÜNİVERSİTELERDEN CORONA VİRÜSÜ ÖNLEMİ

Sosyal medyada Boğaziçi Üniversitesi'nin de eğitime ara verdiği belirtildi. Boğaziçi Üniversitesi, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu'nun ortak kararıyla koronavirüs önlemleri çerçevesinde 20-26 Nisan tarihleri arasında planlanan bahar tatilinin 16-29 Mart tarihleri arasına alındığı belirtildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, koronavirüs önlemleri kapsamında personelin yurt dışına çıkışlarının durdurulduğunu söyledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof Dr. Mazhar Bağlı yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında personelin yurt dışına çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı üniversite öğrenimlerine devam eden öğrencilere de çağrıda bulunurken kalabalık alanlardan uzak durmaları gerektiğini söyledi. Bağlı, “Öğrencilerimizin her şeyden önce eğer hastalık belirtisi varsa muhakkak maske takmaları ve başkasına bulaştırmamaya özen göstermelidirler. Sağlık kuruluşları ile irtibat halinde olmaları ve aynı zamanda hijyene çok önem vermeliler. Bu virüsle mücadele etmenin en somutu hijyene önem vermektir. Öğrencilerimizin buna önem göstermeleri çok kalabalık alanlara daha dikkatli gitmelidir. Toplu kullanım alanlarında biz her türlü tedbiri alıyoruz. Öğrencilerimize herhangi bir hastalık bulaşmaması için gerekli tedbirlerimizi de alacağız” diye konuştu.

Kadir Has Üniversitesi, koronavirüs (coronavirus) tedbiri nedeniyle yarı yıl tatilini öne çekerek eğitime ara verdiğini duyurdu. Yarı yıl tatilinin, koronavirüs tedbiri nedeniyle bugün öğleden itibaren başlayacağı ve 20 Mart'a kadar süreceği açıklandı. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) de koronavirüs nedeniyle derslere uzaktan devam etme kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi.

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