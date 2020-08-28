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Koronavirüs'den can kayıplarımız artışa geçti

Türkiye'de koronavirüs yüzünden can kayıpları ve vakıa sayısı ile ilgili tartışmalar devam ederken, can kaybı sayısı bugün 36 olarak açıklandı.

28 Ağustos 2020 Cuma 19:02
Koronavirüs'den can kayıplarımız artışa geçti

Koronavirüs'den can kayıplarımız artışa geçti



Covid-19'a karşı topyekün mücadelede salgının kontrolden çıktığı iddiaları açıklanan son rakamlar ışığında gerçeklik kazanıyor.

Sağlık Bakanlığı bugün 1.517 vatandaşımızda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Toplam hasta sayımız 265 bine ulaşırken şimdiye kadar iyileşenlerin sayısının 241 bin olduğu bildirildi.

28 Ağustos tarihinde koronavirüsten can verenlerin sayısı ise 36 olarak ilan edildi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tablosunu paylaşırken uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi:
 

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Son Güncelleme: 28.08.2020 19:11
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