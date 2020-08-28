Koronavirüs'den can kayıplarımız artışa geçti





Covid-19'a karşı topyekün mücadelede salgının kontrolden çıktığı iddiaları açıklanan son rakamlar ışığında gerçeklik kazanıyor.

Sağlık Bakanlığı bugün 1.517 vatandaşımızda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Toplam hasta sayımız 265 bine ulaşırken şimdiye kadar iyileşenlerin sayısının 241 bin olduğu bildirildi.

28 Ağustos tarihinde koronavirüsten can verenlerin sayısı ise 36 olarak ilan edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs tablosunu paylaşırken uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi:



Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000’den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4EexrlRuEU