Koronavirüs İBB'yi vurdu | 3 kişi can verdi | 2 bin çalışan karantinada

Koronavirüs vakılarının yayılması yerel yönetimleri vurdu. Virüsle mücadelede ilk günden bu yana alârma geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm birimlerde iki bine yakın personelinin karantina altına alındığını duyurdu. İBB çalışanı 3 kişi hayatını kaybederken 350 çalışanda covid-19 pozitif çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) şirketlerinden İSTAÇ çalışanı Ahmet Çulban, yakalandığı koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. İBB bünyesinde şimdiye kadar 3 kişi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İBB çalışanı toplam 350 kişide koronavirüs tespit edildiği öğrenildi

İKİ BİNE YAKIN PERSONEL KARANTİNADA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri yaptıkları açıklamada, İSTAÇ çalışanı Ahmet Çulban'ın da salgın hastalık nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. Memleketi Edirne İpsala olan Çulban ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "İBB ailesinde Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız 350'dir.

2 bine yakın personelimiz de karantinadadır. İSTAÇ çalışanımız Ahmet Çulban da ne yazık ki vefat eden 3. personelimiz olmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

DAHA ÖNCE DE 2 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Edinilen bilgilere göre İBB çalışanlarından ilk olarak İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel hayatını kaybetmişti. İkinci hayatını kaybeden Ağaç A.Ş. çalışanı Süleyman İleri olarak duyurulmuştu.