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Küçük Atakan'a sosyal medyada küfür eden sapkın üniversiteden atıldı 

Özyeğin Üniversite'sinde çalışan Erkan Naldemirci adlı sapkın, minik Atakan Kayalar için skandal sözler sarfetti, 'En güzel tedavi tecavüz' diyen manyak adam üniversiteden atıldı.

25 Şubat 2020 Salı 21:01
Küçük Atakan'a sosyal medyada küfür eden sapkın üniversiteden atıldı 

Küçük Atakan'a sosyal medyada küfür eden sapkın üniversiteden atıldı 

Adı Erkan Naldemirci, Özyeğin Üniversitesi'nde ulaştırma görevlisi olarak işe alınmış, sosyal medyada son günlerde adından sıkça söz ettiren Atakan Kayalar ile ailesine iğrenç küfürler savuran sapkın sözlerle hakaret eden Erkan Naldemirci Özyeğin Üniversitesi'ndeki işinden atıldı.


Özyeğin Üniversitesi'nde ulaştırma görevlisi olarak çalışan Erkan Naldemirci isimli şahıs, sosyal medyada videolarının yayınlanmasının ardından gündeme gelen 10 yaşındaki Atakan Kayalar hakkında şoke eden ifadeler kullandı. Kayalar için "Buna en güzel tedavi tecavüz kardeşim" yorumunda bulunan Naldemirci, gelen tepiler sonrası üniversiteden atıldı.

10 yaşındaki Atakan Kayalar, sosyal medyada yayınlanan bir video sonrası gündeme gelmiş, söylemleri, okuduğu kitapların niteliği konusunda ilgi odağı olmuştu. Atakan'ı destekleyenler dışında ona hakaret edenler, saldıranlar da olmuştu.

ŞOKE EDEN PAYLAŞIM

Özyeğin Üniversitesi yönetim kadrosunda bulunan ve ulaştırma görevlisi olarak çalışan Erkan Naldemirci adlı şahıs, sosyal medya hesabından ufak çocuğa küfürlü bir şekilde tepki gösterdi. Bir kişinin yorumunun altına "Buna en güzel tedavi tecavüz kardeşim" ifadesini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

İğrenç sözler kısa sürede sosyal medyada infiale yol açtı. Özyeğin Üniversitesi'ne ve Naldemirci'ye tepkiler arttı.

ÜNİVERSİTEN AÇIKLAMA GELDİ, GÖREVDEN ALINDI

Üniversiteden yapılan açıklamada, söz konusu olaya ilişkin olarak Naldemirci'nin görevden alındığı belirtildi.

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