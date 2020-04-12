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Küçükçekmece'de polise saldıran magandalar tutuklandı 

Sokağa çıkma yasağına uymadıkları için polis tarafından uyarılan ardından da polise hakaret ederek saldıran 6 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 Nisan 2020 Pazar 20:29
Küçükçekmece'de polise saldıran magandalar tutuklandı 


Küçükçekmece'de polise saldıran magandalar tutuklandı 


Türkiye koronavirüsle mücadele ederken, diğer yandan kuralları hiçe sayan, hem kendi hem de ailelerinin sağlıklarını ciddi şekilde riske atan magandalarla yoğun çaba harcıyor. Dün Bursa, Konya, Adana ve İstanbul'da polisin 'Evinize girin' uyarılarına hakaret ederek direnen ve saldıran 6 kişi çıkarıldığı mahkemece suçlu bulundu.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkan ve polislere hakaret ile tehditte bulunan 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Bir şüpheliye ev hapsi uygulanırken, bir şüpheli de serbest bırakıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: 

"11 Nisan 2020 Cumartesi günü Küçükçekmece kanarya mahallesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden Devrim H. İsimli şahsa İdari para cezası uygulamak isteyen görevli polis memurlarına ve Cumhurbaşkanına sözlü hakarette bulunan, polis memurlarını tehdit eden, görevlerini yapmaya engel olan Devrim H. isimli şüpheli ve akrabaları olup olay yerine gelen, görevli polis memurlarına fiziki ve sözlü olarak saldırılarda bulunan yukarıda isimleri yazılı diğer şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatılmış ve 6 şüpheli aynı gün gözaltına alınmıştır.

"Şüphelilerden 18 yaşından küçük olup suç kaydı bulunmayan suça sürüklenen çocuk C.H. serbest bırakılmış, diğer 5 şüpheli bu gün sağlık kontrolünden geçirilerek Başsavcılığımıza getirilmiştir. 5 Şüpheli Başsavcılığımızdaki soruşturma işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, sorguları yapıldıktan sonra şüpheli İbrahim H. hakkında ev hapsi yönünde adli kontrol kararı verilmiş diğer şüpheliler Devrim, Hasan, Hakim, Hüseyin H. Görevli polis memurlarına direnme suçundan, Devrim H. ayrıca Kamu malına zarar vermek ve Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanmıştır."

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