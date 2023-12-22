Kuzey Irak'tan acı haber | 3 şehidimiz var





Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını duyurdu.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehir olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını duyurdu.

Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında… pic.twitter.com/xU1chy3e0B — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2023

"Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekâtı düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."