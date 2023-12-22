Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kuzey Irak'tan acı haber | 3 şehidimiz var

Türkiye'nin terör örgütü üyelerine yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği Kuzey Irak'ta 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

22 Aralık 2023 Cuma 22:31
Kuzey Irak'tan acı haber | 3 şehidimiz var






Kuzey Irak'tan acı haber | 3 şehidimiz var



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehir olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekâtı düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.


Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

Anahtar Kelimeler:
Kuzey IrakÇatışmaşehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Okullarda Türk düşmanları kahraman ilan edildi
Okullarda Türk düşmanları kahraman ilan edildi
Prof. Dr. Naci Görür | EYT'liler kadar olamıyoruz
Prof. Dr. Naci Görür | EYT'liler kadar olamıyoruz
Esra Erol'da kocasını 'Pırasa' diyerek bayılttı
Esra Erol'da kocasını 'Pırasa' diyerek bayılttı
Göller Tüm Dünyada Su Kaybediyor
Göller Tüm Dünyada Su Kaybediyor
Son Dakika deprem | Yalova'da deprem İstanbul'da hissedildi
Son Dakika deprem | Yalova'da deprem İstanbul'da hissedildi
Zehirli mantarı nasıl anlarız?
Zehirli mantarı nasıl anlarız?
Kar, fırtına, yağmur İstanbul ve Trakya'yı vurdu
Kar, fırtına, yağmur İstanbul ve Trakya'yı vurdu
Ordu Belediyesi'nin Yılbaşı süslemesi oyunu geri tepti
Ordu Belediyesi'nin Yılbaşı süslemesi oyunu geri tepti
Sarıyer’de gözler Şükrü Genç’te
Sarıyer’de gözler Şükrü Genç’te
Hakeme yumruklu saldırıya Gazze'li savunma
Hakeme yumruklu saldırıya Gazze'li savunma

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim