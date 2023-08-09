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Kuzey Irak'tan acı haber geldi | 3 şehidimiz var

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, 3 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

09 Ağustos 2023 Çarşamba 22:04
Kuzey Irak'tan acı haber geldi | 3 şehidimiz var

Kuzey Irak'tan acı haber geldi | 3 şehidimiz var

Terör örgütüne yönelik operasyonların devam ettiği Irak'ın kuzey kesiminde, açılan taciz ateşinde şehit düşen askerlerin isimleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 09 Ağustos 2023 tarihinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşlarımız P. Tğm. Fatih Uğur ALTINBAŞ ve İs. Uzm. Çvş. Kemal ÖZEK şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız tedavilerinin yapılması maksadıyla derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir"

Anahtar Kelimeler:
Operasyonşehitlerimiz
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