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Limak Holding'e kendi lüks oteli önünde protesto eylemi

Türkiye'nin en güzel ormanlarını, derelerini ırmaklarını yatırım adı altında katleden holdinglerin, 'NİŞ' yatırımları protestoların hedefi haline geliyor

03 Ağustos 2023 Perşembe 22:34
Limak Holding'e kendi lüks oteli önünde protesto eylemi

Limak Holding'e kendi lüks oteli önünde protesto eylemi

Akbelen'i bir avuç dolar uğruna AKP desteğiyle talan eden doğa düşmanı Limak Holding'in lüks yatırımları önünde doğa savunucularından anlamlı eylem.

İstanbul Doğa Savunmaları, Limak’ın Kavacık’taki Kuzey Ormanları kırsalını işgal ederek yaptığı oteli önünden seslendi. “Limak elini ormanlardan çek! Her yer Akbelen her yer direniş” pankartı açan yaşam savunucuları açıklama yaptı.

Yaşam savunucuları, Limak’ın otelleri önünde eylemler yapma çağrısında bulundu. “Limak elini ormanlardan çek! Her yer Akbelen her yer direniş” pankartı açan yaşam savunucuları açıklama yaptı.

Limak’ın Kavacık’taki Kuzey Ormanları kırsalını işgal ederek yaptığı oteli önünden seslenen İstanbul Doğa Savunmaları, Akbelen Ormanları’nda devam eden direnişi selamladı.

Eylemde bir güvenlik görevlisi de otellerin önünde eylem çağrısı yapılınca müdahale etmeye çalıştı. Anca yaşam savunucuları Akbelen’de de polisin ve jandarmanın halka saldırdığını hatırlattı.
 

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Anahtar Kelimeler:
LimakLimak HotelLimak Oteli
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