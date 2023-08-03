Limak Holding'e kendi lüks oteli önünde protesto eylemi

Akbelen'i bir avuç dolar uğruna AKP desteğiyle talan eden doğa düşmanı Limak Holding'in lüks yatırımları önünde doğa savunucularından anlamlı eylem.

İstanbul Doğa Savunmaları Limak’ın Kavacık’taki Kuzey Ormanları kırsalı işgal edilerek yapılan oteli önünde, kesilen ormanların çığlığını haykırdı.



LİMAK elini ormanlardan çek! Her yer Akbelen her yer direniş????✊ pic.twitter.com/gSF3VaLe6b — Kuzey Ormanları Savunması (@kuzeyormanlari) August 3, 2023

İstanbul Doğa Savunmaları, Limak’ın Kavacık’taki Kuzey Ormanları kırsalını işgal ederek yaptığı oteli önünden seslendi. “Limak elini ormanlardan çek! Her yer Akbelen her yer direniş” pankartı açan yaşam savunucuları açıklama yaptı.

Yaşam savunucuları, Limak’ın otelleri önünde eylemler yapma çağrısında bulundu. “Limak elini ormanlardan çek! Her yer Akbelen her yer direniş” pankartı açan yaşam savunucuları açıklama yaptı.

Limak’ın Kavacık’taki Kuzey Ormanları kırsalını işgal ederek yaptığı oteli önünden seslenen İstanbul Doğa Savunmaları, Akbelen Ormanları’nda devam eden direnişi selamladı.

Eylemde bir güvenlik görevlisi de otellerin önünde eylem çağrısı yapılınca müdahale etmeye çalıştı. Anca yaşam savunucuları Akbelen’de de polisin ve jandarmanın halka saldırdığını hatırlattı.

